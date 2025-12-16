«تفاله» زیر سایه هوش مصنوعی کلمه سال ۲۰۲۵ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، دیکشنری میریام وبستر با توجه به هجوم قدرتمند محتوایی که وب را در ۱۲ ماه گذشته در بر گرفته، کلمه سال ۲۰۲۵ میلادی را Slop به معنی «تفاله» یا بی کیفیت انتخاب کرد.

این دیکشنری اصطلاح مذکور را به عنوان محتوای دیجیتال با کیفیت پایین توصیف کرد که معمولاً به طور انبوه با هوش مصنوعی تولید می‌شود.

میریام وبستر در این باره نوشت: کلمه «تفاله» هم مانند واژه‌های لزج، لجن سنگین و چرک یا کثیف، حالت چیز مرطوبی را القا می‌کند که فرد نمی‌خواهد آن را لمس کند. بی کیفیت شامل همه چیز می‌شود.

دیکشنری مذکور در ادامه اضافه کرد در عصر اضطراب هوش مصنوعی، این اصطلاح برای برقراری ارتباط با لحنی که کمتر هراسناک و بیشتر طعنه آمیز نسبت به این فناوری باشد، طراحی شده است.

گرگ بارلو رئیس میریام وبستر در این باره می‌گوید: این یک واژه گویا است. این بخش از فناوری تحول برانگیز هوش مصنوعی است که گاهی اوقات به نظر مردم جالب، ناراحت کننده و کمی مسخره می‌آید.

واژه تفاله به طور حتم در سال جاری میلادی در موارد بسیاری به کار رفته زیرا خبرنگاران و مفسران سعی داشتند روش‌های نوینی که پلتفرم‌هایی مانند سورا (متعلق به اوپن ای آی) و Veo(متعلق به جمینای گوگل) با آنها اینترنت را متحول کرده اند، توصیف کنند. اکنون با کمک نوع جدید تولید کننده محتوا، کتاب‌ها، پادکست‌ها، ترک‌های موسیقی و آگهی‌های بازرگانی تلویزیونی هوش مصنوعی و حتی کل یک فیلم با این فناوری ساخته شده است.

تحقیقی در ماه می سال جاری میلادی مدعی شد تقریباً ۷۵ درصد تمام محتوای جدید وب از ماه قبل از آن تاحدودی با هوش مصنوعی ترکیب شده است.

این ابزارهای جدید حتی به چیزی منجر شده است که «اقتصاد تفاله» نامیده می‌شود و در آن از انبوه محتوای تولید شده با هوش مصنوعی برای کسب درآمد تبلیغاتی به کار می‌رود. منتقدان بیم آن دارند که این روند جوامع دیجیتال را بیش از پیش دوقطبی کند زیرا از یک‌سو افرادی قرار دارند که توان پرداخت برای محتوای باکیفیت و پشت دیوار پرداخت را دارند و از سوی دیگر عده‌ای تنها می‌توانند یک رژیم دیجیتال مبتنی بر تفاله را در پیش بگیرند که ارزش اطلاعاتی چندانی ندارد.