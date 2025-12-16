به گزارش خبرنگار مهر، مهراج خاییز در یکصد و یکمین جلسه طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در استان البرز، اظهار کرد: طراحی سامانه این طرح از شش ماه پیش از ابلاغ رسمی آن آغاز شد و حتی اطلاعات نهالستانهای استانها از سال ۱۴۰۱ در سامانه ثبت و تجمیع شده است.
وی افزود: در حال حاضر در سطح کشور ۳۱۵ نهالستان در سامانه ثبتشدهاند که شامل نهالستانهای دولتی و غیردولتی دارای شناسنامه و طرح مصوب هستند.
مدیرکل دفتر مهندسی و مطالعات سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بابیان اینکه تاکنون حدود ۳۶۳ میلیون اصله نهال طی سه سال گذشته در نهالستانهای کشور تولیدشده است، تصریح کرد: باوجوداین میزان تولید، تعداد نهالهای ثبتشده در سامانه در بخش کاشت تنها حدود ۸۵ میلیون اصله است که فاصله قابلتوجهی با واقعیت میدانی دارد.
خاییز با اشاره به مشکلات ثبت اطلاعات، گفت: برخی استانها تعهدات ابلاغی سازمان را مبنای کار قرار نداده و بهصورت خود اظهاری اطلاعات را در سامانه ثبت کردهاند که این موضوع موجب اختلال در رتبهبندی استانها و ارزیابی واقعی عملکرد آنها شده است.
وی تأکید کرد: سامانه بر اساس اطلاعات ورودی عمل میکند و اگر دادههای نادرست به آن داده شود، خروجی نیز نادرست خواهد بود؛ بنابراین ثبت دقیق و امانتدارانه اطلاعات از سوی استانها یک ضرورت است.
مدیرکل دفتر مهندسی و مطالعات سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به قابلیتهای کنترلی سامانه، اظهار کرد: این سامانه از ثبت تکراری عرصههای کاشت جلوگیری میکند و هر عرصه تنها یکبار امکان ثبت دارد و در صورت واکاری نیز اطلاعات بهصورت توصیفی ثبت میشود و از همپوشانی آماری جلوگیری خواهد شد.
خاییز بابیان اینکه در برخی استانها تلفات نهال صفر ثبتشده است، گفت: در یک فرایند تولید دو تا سهساله، ثبت تلفات صفر منطقی نیست و این موضوع نشاندهنده ضعف در ثبت واقعی اطلاعات است.
وی در خاتمه خاطرنشان کرد: بر اساس اطلاعات سامانه، گونه صنوبر با ثبت بیش از ۸۶ میلیون اصله، بیشترین میزان کشت را در کشور به خود اختصاص داده است و این دادهها میتواند مبنای تصمیمگیریهای کلان در حوزه منابع طبیعی قرار گیرد.
