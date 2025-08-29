  1. استانها
  2. یزد
۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۵۰

وظیفه مردم در شرایط فعلی صبوری و همدلی است

یزد- امام‌جمعه بخش مرکزی یزد با اشاره به مکانیسم ماشه گفت: وظیفه مردم در شرایط فعلی صبوری و همدلی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید محمدکاظم مدرسی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته بخش مرکزی یزد با اشاره به اهمیت تقوا اظهار کرد: محاسبه نفس یکی از جلوه‌های تقوا است که پذیرش نصیحت دیگران، آسانی حسابرسی در روز قیامت و غافل شدن از عیوب مردم از آثار آن است.

وی تعیین مهریه در ازدواج را یکی از مباحث مهم اجتماعی دانست و گفت: در تعیین مهریه نباید معامله‌ای صورت گیرد و با توجه به تقدس آن باید در تعیین میزان مهریه شرایط و جایگاه مرد و زن به مساوات در نظر گرفته شود.

امام‌جمعه بخش مرکزی یزد ادامه داد: عدم پرداخت مهریه همسر یکی از گناهان نابخشودنی است و اگر مرد توان پرداخت مهریه را دارد، باید آن را بپردازد؛ تعیین میزان مهریه می‌تواند میانگین تعداد سال‌های زندگی مشترک باشد تا جوانان نسبت به ازدواج ترغیب شوند و در حق زوجین ظلمی صورت گیرد.

وی در خطبه دوم نمازجمعه این هفته با بیان اینکه جایگاه انسان در عبادت آن مشخص است؛ تصریح کرد: عبادت به معنای انجام واجبات و ترک محرمات است و اگر این جایگاه عوض شود دنیا به فساد کشیده خواهد شد.

وی افزود: هر فرد باید به میزان توانایی خود مسئولیت بپذیرد و جابه‌جایی جایگاه افراد در هر زمینه‌ای در نهایت منجر به ناکارآمدی می‌شود، بنابراین توجه به این امر ضرورت دارد.

مدرسی ضمن تبریک هفته دولت تأکید کرد: سفارش می‌شود که راه شهیدان باهنر و رجایی همچنان ادامه یابد و باید توجه داشت که دشمن در تلاش است تا با استفاده از شرایط خاموشی و کم‌آبی و گرانی در کشور سوءاستفاده کند، بنابراین دولت و مردم باید نسبت به این امر بسیار آگاه باشند.

وی با اشاره به عملکرد مکانیزم ماشه و بازگرداندن تحریم‌ها علیه کشور عنوان کرد: به نظر می‌رسد دولت یازدهم و دوازدهم حقیقت‌ها را به‌درستی و به‌صورت کامل به مردم و مجلس منتقل نکرده بود و به سفارش دلسوزان نظام نیز عمل‌نکرده بودند؛ و این جریان یک مسئله‌ای است که باید با آگاهی، وحدت، مدیریت، همدلی و یگانگی و توجه به بیانات مقام معظم رهبری کشور را از این بحران خارج کنیم.

امام‌جمعه بخش مرکزی یزد افزود: وظایف مردم در این دوره جدید صبوری و بردباری، انصاف کسبه، افزایش تولید و تقویت بنیه نیروهای نظامی و امنیتی است و دولتمردان نیز توجه داشته باشند که به‌خاطر چاله مکانیزم ماشه در چاه غیر مذاکرات مانند برجام پیشین قرار نگیرند.

