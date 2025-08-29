به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسین مظفری در خطبه‌های نماز جمعه قزوین که در مسجدالنبی (ص) شهر قزوین برگزار شد با اشاره به مواضع خصمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: آمریکایی‌ها با بهانه‌هایی چون حقوق بشر، آزادی و جبهه مقاومت، دشمنی خود را توجیه می‌کنند، اما طبق اظهارات رسمی رئیس‌جمهور آمریکا، مخالفت آنان با اصل نظام جمهوری اسلامی است.



وی با انتقاد از کسانی که خواستار مذاکره مستقیم با آمریکا هستند، گفت: این افراد دچار ساده‌انگاری هستند و گمان می‌کنند مذاکره مستقیم دشمنی‌ها را پایان می‌دهد، در حالی که تجربه نشان داده دشمن به دنبال براندازی است و با طراحی حملات نظامی و ایجاد آشوب، قصد ضربه زدن به کشور را دارد.



امام جمعه قزوین با اشاره به پاسخ قاطع ملت و نیروهای مسلح به تجاوزات اخیر، تصریح کرد: نیروهای نظامی با اقتدار و ملت ایران با انسجام و همدلی، تحت هدایت مقام معظم رهبری، ضربه‌ای محکم به رژیم صهیونیستی و آمریکا وارد کردند. دشمنان که توان تحمل این ضربات را نداشتند، ناچار به درخواست آتش‌بس شدند.



وی ادامه داد: حفظ پیروزی پس از جنگ نیازمند اتحاد ملی است. دشمن در داخل و خارج کشور به دنبال نفوذ و ایجاد چندصدایی در میان مردم است. رهبر معظم انقلاب بارها بر حفظ وحدت و پرهیز از تفرقه تأکید کرده‌اند و این اجتماع عظیم نباید آسیب ببیند.



آیت‌الله مظفری با اشاره به توصیه‌های رهبری درباره حمایت از مسئولان، اظهار داشت: به‌عنوان نماینده ولی‌فقیه در استان، وظیفه خود می‌دانم از استاندار قزوین که فردی پرتلاش و پیگیر است، حمایت کنم. این حمایت باید در چارچوب تقویت نظام و خدمت به مردم باشد.



وی با تأکید بر لزوم پرهیز از تخریب مبانی جمهوری اسلامی، گفت: عزت و شرافت امروز ملت ایران در سایه نظام اسلامی و ولایی حاصل شده است. رهبر معظم انقلاب محور وحدت کشور هستند و نقدها نباید پایه‌های نظام را تضعیف کند.



امام جمعه قزوین در بخش دیگری از سخنان خود، نقد سازنده را لازمه پویایی نظام دانست و افزود: نقد باید مستند، کارشناسانه و واقع‌بینانه باشد، نه بر اساس شایعات و تحلیل‌های سطحی. نقاط قوت در کنار ضعف‌ها دیده شود و نقد همراه با راهکار، امیدآفرینی و صبر انقلابی باشد تا در مسیر اصلاح امور گام برداشته شود.



آیت‌الله مظفری به پویش «ایران همدل» اشاره کرد و گفت: این پویش با هدف کمک به مردم مظلوم و گرسنه غزه راه‌اندازی شده و کمک‌های نقدی جمع‌آوری‌شده برای تأمین نیازهای آنان اختصاص خواهد یافت.