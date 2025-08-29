جعفر الفتینیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بهرهبرداری از چند طرح مهم در صنعت برق اظهار داشت: چهار پروژه بزرگ در حوزه تولید و انتقال انرژی برق به بهرهبرداری رسیده که نقش مهمی در تثبیت ولتاژ، افزایش پایداری شبکه و ارتقای ضریب اطمینان برق ایفا کرده است.
وی افزود: این طرحها شامل پست ۴۰۰ کیلوولت شهدای بازیدراز، احداث ۳۳ کیلومتر مدار خط ۲۳۰ کیلوولت از پست شهدای بازیدراز به پست سرپلذهاب و همچنین توسعه دو فیدر در پست آب بوده است. ارزش سرمایهگذاری این پروژهها بیش از ۱,۵۰۰ میلیارد تومان برآورد میشود.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای غرب با اشاره به اقدامات این شرکت در حوزه انرژیهای نو، گفت: در بخش احداث نیروگاههای تجدیدپذیر، شرکت برق منطقهای غرب با طرحی ابتکاری و جدید ورود کرده و امیدواریم تا پایان سال ۱۴۰۴ در زمینهای مازاد پستهای شرکت برق منطقهای در استان کرمانشاه، حداقل ۱۸ مگاوات نیروگاه خورشیدی نصب و راهاندازی شود.
الفتینیا با بیان اینکه این طرح فرصت مناسبی برای سرمایهگذاری و سودآوری است، تصریح کرد: از سرمایهگذاران و همچنین مردم شریف استان دعوت میکنیم در این پروژهها مشارکت کنند، چرا که علاوه بر بازدهی اقتصادی مناسب، در تأمین برق پایدار، انرژی مطمئن و رفع ناترازی شبکه نیز نقش مؤثری خواهد داشت.
