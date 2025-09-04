به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه با حضور منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه و جمعی از مسئولان استانی، عملیات اجرایی سه نیروگاه خورشیدی با ظرفیت مجموع ۱۸ مگاوات در پست‌های انتقال شرکت برق منطقه‌ای غرب آغاز شد.

جعفر الفتی‌نیا، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای غرب در این آئین با اشاره به سیاست‌های دولت چهاردهم در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، اظهار کرد: با تأکیدات دولت و پیگیری‌های مستمر استاندار کرمانشاه، کارگروهی تخصصی برای شناسایی و احصاء زمین‌های مناسب احداث نیروگاه خورشیدی در استان تشکیل شد که تاکنون بیش از ۶۵۰ قطعه زمین بررسی و در نهایت ۹۵ زمین برای اجرای طرح‌ها انتخاب شده است.

وی افزود: این اقدام در نوع خود کم‌نظیر و حتی بی‌سابقه در دیگر استان‌های کشور است و کرمانشاه در شناسایی و معرفی زمین‌های مناسب برای انرژی‌های تجدیدپذیر پیشرو بوده است.

الفتی‌نیا با بیان اینکه امروز شرکت برق منطقه‌ای غرب به‌عنوان اولین شرکت برق منطقه‌ای کشور از اراضی پست‌های انتقال برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی استفاده می‌کند، گفت: عملیات احداث سه نیروگاه در پست‌های ۴۲ تن، کنگاور و چمران با مجموع ظرفیت ۱۸ مگاوات آغاز شده که امیدواریم با تکمیل تجهیزات و ترخیص پنل‌ها و اینورترها از گمرک، این پروژه تا پایان سال به بهره‌برداری برسد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای غرب با اشاره به ارزش سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیارد تومانی این پروژه‌ها، بیان کرد: نیروگاه‌های خورشیدی در کوتاه‌ترین زمان قابل نصب بوده، فاقد آلایندگی هستند و بدون استفاده از منابع فسیلی و زیرزمینی، انرژی پاک و پایدار تولید می‌کنند.

وی همچنین خطاب به سرمایه‌گذاران داخلی و علاقه‌مندان به حوزه اقتصادی گفت: انرژی‌های تجدیدپذیر امروز یکی از مطمئن‌ترین و سودآورترین عرصه‌های سرمایه‌گذاری در کشور محسوب می‌شوند و مشارکت بخش خصوصی در این زمینه می‌تواند به رفع ناترازی انرژی کمک شایانی کند.

الفتی‌نیا در پایان از تلاش‌های مجموعه‌های همکار شامل جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست، امور اراضی، اداره ثبت اسناد، اداره کل راهداری و دیگر دستگاه‌های اجرایی تقدیر کرد و ابراز امیدواری نمود که با همکاری همه‌جانبه، این پروژه‌ها در زمان مقرر تکمیل و وارد مدار تولید شوند.