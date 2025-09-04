آغاز عملیات اجرایی سه نیروگاه خورشیدی ۱۸ مگاواتی در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه مراسم کلنگزنی سه نیروگاه خورشیدی با ظرفیت مجموع ۱۸ مگاوات در پستهای انتقال برق منطقهای غرب برگزار شد. این پروژهها در چارچوب پویش بزرگ و سراسری افتتاح طرحهای مهم صنعت آب و برق تحت عنوان «ایران آباد» به اجرا درمیآیند.
در این آئین که با حضور منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه و جمعی از مدیران و مسئولان حوزه انرژی استان همراه بود، بر ضرورت توسعه زیرساختهای تولید انرژیهای تجدیدپذیر در منطقه تأکید شد.
گفتنی است سه نیروگاه خورشیدی یاد شده با ظرفیت مجموع ۱۸ مگاوات، در پستهای انتقال برق منطقهای غرب احداث میشوند و انتظار میرود با بهرهبرداری از آنها، گام مؤثری در راستای توسعه انرژیهای نو در کرمانشاه برداشته شود.
نظر شما