به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تبریک فرارسیدن هفته دولت به رئیس‌جمهور، استاندار بوشهر و همه دولتمردان و خدمتگزاران مردم اظهار کرد: هفته دولت فرصت مغتنمی برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت و یادآوری مفاهیمی همچون خدمت، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی است.

نماینده عالی دولت وفاق ملی در گناوه با اشاره به اینکه شعار هفته دولت امسال «دولت پای کار مردم؛ روایت دفاع و سازندگی» نامگذاری شده است، گفت: هفته دولت فرصتی برای ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی و اطلاع‌رسانی اقدامات انجام‌شده به مردم است.

وی تاکید کرد: زمانی می‌توان مفهوم واقعی خدمت را به مردم نشان داد که عملکردها به صورت شفاف و صادقانه اطلاع‌رسانی شود.

پروژه‌های آماده افتتاح در شهرستان

اسفندیاری به برخی پروژه‌های آماده افتتاح در شهرستان اشاره کرد و گفت: ساختمان پایگاه امداد و نجات دریایی جمعیت هلال احمر به عنوان یکی از پروژه‌های شاخص شهرستان است که با هدف تقویت زیرساخت‌های امدادی و افزایش توان خدمات‌رسانی در حوزه دریایی افتتاح خواهد شد.

وی ادامه داد: پروژه پل روگذر گناوه که به نام شهید تنگسیری نامگذاری شده است، از دیگر پروژه های شاخص در حوزه حمل‌ونقل و بهبود زیرساخت‌های ترافیکی شهرستان محسوب می‌شود.

فرماندار گناوه ادامه داد: در حوزه آموزشی نیز تعداد قابل توجهی فضای آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی و همچنین سالن‌های چندمنظوره آماده بهره‌برداری است که امیدواریم با استفاده مطلوب از این ظرفیت‌ها، شاهد ارتقای سطح کیفی آموزش و خدمات آموزشی در شهرستان باشیم.

وی اظهار کرد: در بخش اقتصادی، پروژه‌هایی در رودشور شمالی و جنوبی، سایت پرورش میگو و مرکز بهره‌برداری صنایع غذایی دریایی و چندین پروژه مهم دیگر در شهرک صنعتی به بهره برداری می رسد که در توسعه فعالیت‌های اقتصادی، رونق تولید و ایجاد اشتغال در شهرستان نقش مؤثری دارند.

فرماندار گناوه گفت: امیدواریم با وفاق و همکاری همه دستگاه‌ها، از هم‌اکنون برای دهه فجر برنامه‌ریزی کنیم و پروژه‌های نیمه‌تمام را در دستور کار قرار دهیم تا با تکمیل آنها، خدمات بیشتری به مردم شهرستان ارائه شود.