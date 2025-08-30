افتتاح و کلنگ زنی ۱۵۰۰ پروژه به مناسبت هفته دولت در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده جمعه شب در مراسم اختتامیه جشنواره رسانه‌ای خوزستان همدل با گرامیداشت هفته دولت و تکریم شهیدان رجایی و باهنر اظهار داشت: رشد و توسعه استان خوزستان دغدغه مشترک همه ماست و باید برای ارتقای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری محیط زندگی تلاش کنیم.

وی با طرح پرسش‌هایی درباره تراز همدلی در خوزستان تصریح کرد: خوزستان در بزنگاه‌ها و حوادث غیرمترقبه همانند سیلاب ۹۸ و جنگ ۱۲ روزه، همدلی و یکپارچگی مثال‌زدنی‌ای از خود نشان داده است.

موالی‌زاده، همدلی را نیازمند تقویت روحیه ازخودگذشتگی و ممارست دانست و بیان کرد: مدنیت مستمر زمانی شکل می‌گیرد که «من اجتماعی» به صورت پروسه‌محور و نه پروژه‌محور تقویت شود.

استاندار خوزستان با اشاره به تجربه کشورهای توسعه‌یافته مانند ژاپن و سنگاپور افزود: توسعه واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که متوازن و متقارن باشد و همه ابعاد به ویژه عدالت در آن دیده شود.

وی، عدالت را پایه و پشتوانه توسعه خواند و تأکید کرد: توسعه بدون عدالت هیچ معنا و مفهومی ندارد و به میزانی که فاصله بین دارا و ندار یا فاصله علمی در جامعه بیشتر شود، خروج سرمایه و نخبه افزایش می‌یابد.

موالی‌زاده با بیان اینکه باید جامعه‌ای ایجاد کنیم که همه در آن از حداقل‌ها برخوردار باشند، گفت: هیچ چیز شیرین‌تر از چشاندن طعم عدالت به آحاد مردم نیست.

استاندار خوزستان با بیان اینکه نگاه ما به توسعه خوزستان یک نگاه اداری نیست، تصریح کرد: خاستگاه این نگاه، عشق به این سرزمین است و اگر «من جمعی» بر «من‌های فردی» غلبه پیدا کند، با وجود ظرفیت‌ها و نیروهای نخبه، توسعه شکل خواهد گرفت.

موالی‌زاده خطاب به اصحاب رسانه بیان داشت: همه تلاش‌ها و شب‌بیداری‌های ما باید معطوف به عشق به کلیت خوزستان باشد تا این استان به توسعه متوازن و مدنیت مستمر دست یابد.

وی در ادامه با اشاره به دستاوردهای سفر رئیس‌جمهور و برنامه‌های هفته دولت در استان گفت: در هفته دولت بیش از یک هزار و ۵۰۰ پروژه با اعتباری معادل ۱۵ همت داشتیم که بخش قابل توجهی از آن افتتاح و بخشی نیز کلنگ‌زنی شد.

استاندار خوزستان با بیان اینکه استان در مسیر توسعه قرار گرفته است، از همه خواست تا در این کاروان سهمی داشته باشند و افزود: همه ما باید تلاش کنیم تا این مسیر را به خوبی طی کرده و استان عزیزمان را به جایگاه شایسته آن برسانیم.