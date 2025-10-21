استاندار: نماز، محور سلامت معنوی و قدرت جامعه اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده ظهر امروز سه شنبه در همایش نماز، معنویت و نسل نو، نماز را عاملی کلیدی برای دستیابی به سلامت کامل و قدرت مسلمانان معرفی کرد و گفت: سلامت انسان در گرو تأمین متوازن چهار بعد جسمانی، روانی، معنوی و اجتماعی است.

استاندار با تشریح ابعاد چهارگانه سلامت اظهار داشت: برای انسان چهار رابطه اصلی با خود، با خدا، با طبیعت و با جامعه تعریف شده و سلامت کامل تنها زمانی محقق می‌شود که این ابعاد به طور متوازن تأمین شوند.

وی با اشاره به جایگاه سلامت معنوی در دانشگاه‌های معتبر جهان افزود: دنیای غرب به این نتیجه رسیده که گمشده بشر، رابطه با ماوراءالطبیعه است؛ امری که ادیان توحیدی به ویژه دین مبین اسلام به خوبی بر آن تأکید داشته‌اند.

استاندار خوزستان با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) تصریح کرد: ایشان فرمودند: نور چشم من در نماز است و این امر، نشان‌دهنده جایگاه محوری نماز در تأمین سلامت معنوی است.

موالی‌زاده با تبیین جایگاه رفیع نماز در سیره پیامبر اکرم (ص) اظهار داشت: روش پیامبر بر دو پایه سخن دلپذیر و دل سخن‌پذیر استوار بود و خداوند طی چهل سال، قلب پیامبر را برای پذیرش وحی آماده کرد.

وی خاطرنشان کرد: هرگاه نماز در جامعه قوت گرفت، مسلمانان قدرتمند شدند و هرگاه به ضعف گرایید، مسلمانان تضعیف شدند، چرا که احکام الهی از جمله نماز، اموری جوهری و مبتنی بر مصالح عقلانی هستند.

استاندار خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم نگاه راهبردی به مقوله تربیت تصریح کرد: تربیت پروژه‌ای کوتاه‌مدت نیست، بلکه یک پروسه مستمر، گام به گام و سال به سال است که برای تحقق آن نیاز به صبر و نگاه دوراندیشانه داریم.

موالی زاده افزود: پروژه‌های کوتاه‌مدت نمی‌توانند جایگزین فرآیند طولانی‌مدت تربیت شوند و این یک راهبرد کلان است که مقام معظم رهبری نیز بر آن تأکید فراوان دارند.

وی با تقدیر از مدیران زن حاضر در همایش، گفت: از منظر علمی ثابت شده که مدیریت زنان اگر قوی‌تر از مردان نباشد، قطعاً ضعیف‌تر نیست و این یک واقعیت علمی غیرقابل انکار است.

استاندار خوزستان تأکید کرد: ما باید از مدیریت زنان متدین، متعهد و کارآمد در بخش‌های مختلف استفاده کنیم و این امر، جامعه ما را تقویت خواهد کرد.