موالی زاده: هیچ بنایی در اسلام محبوب‌تر از ازدواج نیست

اهواز - استاندار خوزستان با اشاره به اینکه هیچ بنایی در اسلام محبوب‌تر از ازدواج نیست، خواستار نگاه راهبردی‌تر به جوانی جمعیت و توانمندسازی افراد دارای معلولیت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اهدای ۱۷۲ سری جهیزیه به زوجین تحت پوشش بهزیستی استان خوزستان پیش از ظهر امروز دوشنبه با حضور مسئولان استانی، خیرین و ارتباط ویدئوکنفرانسی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی کشور در سالن همایش‌های اداره کل بهزیستی برگزار شد.

سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان در این مراسم ضمن تبریک آغاز زندگی مشترک به زوجین جوان، گفت: در اسلام هیچ بنایی محبوب‌تر از بنای ازدواج نیست و این پیوند مقدس باید با نگاه راهبردی‌تری، به‌ویژه در ارتباط با موضوع جوانی جمعیت، مورد توجه قرار گیرد.

وی با قدردانی از تلاش‌های اداره کل بهزیستی، خیران و فعالان اجتماعی در برگزاری این مراسم، افزود: امروز ما باید به جای نگاه حمایتی صرف، به توانمندسازی افراد تحت پوشش بیندیشیم؛ کسانی که با وجود برخی محدودیت‌های جسمی، ظرفیت‌های بالایی در سایر حوزه‌ها دارند و می‌توانند نقش مؤثری در جامعه ایفا کنند.

استاندار خوزستان با اشاره به ضرورت تغییر نگاه جامعه نسبت به افراد دارای معلولیت، تصریح کرد: نگاه از بالا به پایین به افراد دارای ناتوانی جسمی نه‌تنها زیبنده جامعه ما نیست، بلکه خلاف آموزه‌های دینی و سیره پیامبر اسلام (ص) است. باید به جای تمرکز بر نقص، استعدادهای نهفته این افراد را کشف و تقویت کنیم.

موالی‌زاده تأکید کرد: جامعه‌ای متعالی، جامعه‌ای است که کرامت انسانی را در همه سطوح حفظ کند و فرصت رشد را برای همه فراهم سازد.

وی در پایان ضمن آرزوی زندگی پرفروغ برای زوجین جوان، گفت: امیدوارم این پیوندهای مبارک، زمینه‌ساز خانواده‌هایی متعالی، فرزندانی شایسته و جامعه‌ای آبادتر و معنوی‌تر در خوزستان باشد.

