به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اهدای ۱۷۲ سری جهیزیه به زوجین تحت پوشش بهزیستی استان خوزستان پیش از ظهر امروز دوشنبه با حضور مسئولان استانی، خیرین و ارتباط ویدئوکنفرانسی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی کشور در سالن همایش‌های اداره کل بهزیستی برگزار شد.

سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان در این مراسم ضمن تبریک آغاز زندگی مشترک به زوجین جوان، گفت: در اسلام هیچ بنایی محبوب‌تر از بنای ازدواج نیست و این پیوند مقدس باید با نگاه راهبردی‌تری، به‌ویژه در ارتباط با موضوع جوانی جمعیت، مورد توجه قرار گیرد.

وی با قدردانی از تلاش‌های اداره کل بهزیستی، خیران و فعالان اجتماعی در برگزاری این مراسم، افزود: امروز ما باید به جای نگاه حمایتی صرف، به توانمندسازی افراد تحت پوشش بیندیشیم؛ کسانی که با وجود برخی محدودیت‌های جسمی، ظرفیت‌های بالایی در سایر حوزه‌ها دارند و می‌توانند نقش مؤثری در جامعه ایفا کنند.

استاندار خوزستان با اشاره به ضرورت تغییر نگاه جامعه نسبت به افراد دارای معلولیت، تصریح کرد: نگاه از بالا به پایین به افراد دارای ناتوانی جسمی نه‌تنها زیبنده جامعه ما نیست، بلکه خلاف آموزه‌های دینی و سیره پیامبر اسلام (ص) است. باید به جای تمرکز بر نقص، استعدادهای نهفته این افراد را کشف و تقویت کنیم.

موالی‌زاده تأکید کرد: جامعه‌ای متعالی، جامعه‌ای است که کرامت انسانی را در همه سطوح حفظ کند و فرصت رشد را برای همه فراهم سازد.

وی در پایان ضمن آرزوی زندگی پرفروغ برای زوجین جوان، گفت: امیدوارم این پیوندهای مبارک، زمینه‌ساز خانواده‌هایی متعالی، فرزندانی شایسته و جامعه‌ای آبادتر و معنوی‌تر در خوزستان باشد.