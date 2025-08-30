مجتبی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت آموزش و فرهنگ‌سازی در زمینه حفاظت از محیط زیست اظهار کرد: محیط زیست سرمایه مشترک همه مردم است و صیانت از آن تنها با همکاری و مشارکت عمومی امکان‌پذیر خواهد بود.

وی افزود: طبق اصل پنجاه قانون اساسی حفاظت از محیط زیست، وظیفه‌ای عمومی است؛ چرا که نسل امروز و نسل‌های آینده باید بتوانند در محیطی سالم و رو به رشد به حیات اجتماعی خود ادامه دهند و بر همین اساس، هرگونه فعالیت که منجر به آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن شود، ممنوع اعلام شده است.

کمبود محیط‌بان و فشار مضاعف بر نیروهای حفاظتی

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان مرکزی با بیان اینکه حدود ۴۰ محیط‌بان در استان فعالیت دارند، افزود: این تعداد کمتر از یک‌سوم سهمیه مصوب است و با توجه به وسعت استان مرکزی، محیط‌بانان ما وظایفی چندین برابر سنگین‌تر نسبت به استانداردهای جهانی بر عهده دارند و این مسئله فشار مضاعفی بر نیروهای حفاظتی وارد کرده و نیازمند توجه ویژه مسئولان است.

عباسی با اشاره به جایگاه استان در حوزه تنوع زیستی ادامه داد: مرکزی سومین استان کشور از نظر تنوع زیستی است و خوشبختانه وضعیت حیات‌وحش آن نسبت به بسیاری از استان‌ها مطلوب‌تر است، اما کاهش بارش‌ها، خشکسالی و تغییرات اقلیمی تهدید جدی برای گونه‌های در معرض خطر ایجاد کرده است.

وی افزود: محیط‌بانان با همکاری همیاران محیط زیست اقداماتی همچون آبرسانی شبانه‌روزی، ایجاد آبشخورهای جدید، امداد و نجات گونه‌های آسیب‌دیده و مراقبت از زیستگاه‌ها را به‌طور مستمر انجام می‌دهند.

برخورد با شکارچیان متخلف

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان مرکزی تصریح کرد: در یک ماه گذشته با کمک مردم و همیاران محیط زیست، حدود ۱۵ گروه شکارچی متخلف شناسایی و دستگیر شدند که با این حال، متأسفانه جریمه‌ها در برخی موارد بازدارنده نیستند و تعدادی از شکارچیان سابقه‌دار همچنان به تکرار تخلفات روی می‌آورند.

تالاب میقان؛ قلب تپنده طبیعت اراک

وی با اشاره به تالاب میقان اراک گفت: این تالاب جزو مناطق شکارممنوع استان است و به دلیل کاهش بارش‌ها و افت سطح آب با خطر خشکی و بروز ریزگردها روبه‌رو است که نزدیکی این تالاب به مناطق شهری و روستایی اهمیت موضوع را دوچندان می‌کند و لزوم مراقبت و مدیریت هوشمندانه آن بیش از پیش احساس می‌شود.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان گفت: استان مرکزی دارای مناطق با ارزش طبیعی و ملی مانند غار چال‌نخجیر دلیجان، پارک ملی هفتاد قله، پناهگاه‌های حیات‌وحش جاسب و راسوند شازند و مناطق حفاظت‌شده و شکارممنوع در شهرستان‌های آشتیان، خمین، خنداب و شازند است که این عرصه‌ها سرمایه‌های طبیعی کم‌نظیری هستند که نیازمند حفاظت ویژه‌اند.

آموزش و فرهنگ‌سازی؛ کلید حفاظت پایدار

عباسی با تأکید بر ضرورت ارتقای سطح آگاهی جامعه گفت: طرح‌هایی نظیر ساعتی با محیط‌بان در مدارس نقش مهمی در آشنایی نسل جوان و نوجوان با اهمیت محیط زیست دارند اما کافی نیستند، استفاده از ظرفیت مساجد، پایگاه‌های مردمی، رسانه‌ها و تشویق مردم محلی و نخبگان برای برگزاری برنامه‌های زیست‌محیطی می‌تواند در جلب مشارکت مردمی بسیار اثرگذار باشد.