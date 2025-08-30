  1. استانها
  2. مرکزی
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۰۱

کاهش بارش‌ها تهدیدی برای گونه‌های در معرض خطر استان مرکزی

اراک- فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان مرکزی گفت: کاهش بارش‌ها، خشکسالی و تغییرات اقلیمی، تهدید جدی برای گونه‌های در معرض خطر است که این مهم مورد توجه ویژه محیط بانان قرار دارد.

مجتبی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت آموزش و فرهنگ‌سازی در زمینه حفاظت از محیط زیست اظهار کرد: محیط زیست سرمایه مشترک همه مردم است و صیانت از آن تنها با همکاری و مشارکت عمومی امکان‌پذیر خواهد بود.

وی افزود: طبق اصل پنجاه قانون اساسی حفاظت از محیط زیست، وظیفه‌ای عمومی است؛ چرا که نسل امروز و نسل‌های آینده باید بتوانند در محیطی سالم و رو به رشد به حیات اجتماعی خود ادامه دهند و بر همین اساس، هرگونه فعالیت که منجر به آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن شود، ممنوع اعلام شده است.

کمبود محیط‌بان و فشار مضاعف بر نیروهای حفاظتی

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان مرکزی با بیان اینکه حدود ۴۰ محیط‌بان در استان فعالیت دارند، افزود: این تعداد کمتر از یک‌سوم سهمیه مصوب است و با توجه به وسعت استان مرکزی، محیط‌بانان ما وظایفی چندین برابر سنگین‌تر نسبت به استانداردهای جهانی بر عهده دارند و این مسئله فشار مضاعفی بر نیروهای حفاظتی وارد کرده و نیازمند توجه ویژه مسئولان است.

عباسی با اشاره به جایگاه استان در حوزه تنوع زیستی ادامه داد: مرکزی سومین استان کشور از نظر تنوع زیستی است و خوشبختانه وضعیت حیات‌وحش آن نسبت به بسیاری از استان‌ها مطلوب‌تر است، اما کاهش بارش‌ها، خشکسالی و تغییرات اقلیمی تهدید جدی برای گونه‌های در معرض خطر ایجاد کرده است.

وی افزود: محیط‌بانان با همکاری همیاران محیط زیست اقداماتی همچون آبرسانی شبانه‌روزی، ایجاد آبشخورهای جدید، امداد و نجات گونه‌های آسیب‌دیده و مراقبت از زیستگاه‌ها را به‌طور مستمر انجام می‌دهند.

برخورد با شکارچیان متخلف

کاهش بارش‌ها تهدیدی برای گونه‌های در معرض خطر ؛ دستگیری ۱۵ گروه متخلففرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان مرکزی تصریح کرد: در یک ماه گذشته با کمک مردم و همیاران محیط زیست، حدود ۱۵ گروه شکارچی متخلف شناسایی و دستگیر شدند که با این حال، متأسفانه جریمه‌ها در برخی موارد بازدارنده نیستند و تعدادی از شکارچیان سابقه‌دار همچنان به تکرار تخلفات روی می‌آورند.

تالاب میقان؛ قلب تپنده طبیعت اراک

وی با اشاره به تالاب میقان اراک گفت: این تالاب جزو مناطق شکارممنوع استان است و به دلیل کاهش بارش‌ها و افت سطح آب با خطر خشکی و بروز ریزگردها روبه‌رو است که نزدیکی این تالاب به مناطق شهری و روستایی اهمیت موضوع را دوچندان می‌کند و لزوم مراقبت و مدیریت هوشمندانه آن بیش از پیش احساس می‌شود.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان گفت: استان مرکزی دارای مناطق با ارزش طبیعی و ملی مانند غار چال‌نخجیر دلیجان، پارک ملی هفتاد قله، پناهگاه‌های حیات‌وحش جاسب و راسوند شازند و مناطق حفاظت‌شده و شکارممنوع در شهرستان‌های آشتیان، خمین، خنداب و شازند است که این عرصه‌ها سرمایه‌های طبیعی کم‌نظیری هستند که نیازمند حفاظت ویژه‌اند.

آموزش و فرهنگ‌سازی؛ کلید حفاظت پایدار

عباسی با تأکید بر ضرورت ارتقای سطح آگاهی جامعه گفت: طرح‌هایی نظیر ساعتی با محیط‌بان در مدارس نقش مهمی در آشنایی نسل جوان و نوجوان با اهمیت محیط زیست دارند اما کافی نیستند، استفاده از ظرفیت مساجد، پایگاه‌های مردمی، رسانه‌ها و تشویق مردم محلی و نخبگان برای برگزاری برنامه‌های زیست‌محیطی می‌تواند در جلب مشارکت مردمی بسیار اثرگذار باشد.

