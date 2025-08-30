صنعت مازندران جان می گیرد؛ کارخانه ها در صف بازگشت به تولید

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: مازندران طی سال‌های گذشته با احیای واحدهای تولیدی شاهد تولدی دوباره در صنعت خود است. در یک سال گذشته، ۷۸ واحد تولیدی راکد در این استان دوباره به چرخه تولید بازگشتند و این تحول اقتصادی با سرمایه‌گذاری حدود هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان همراه بوده و بیش از هزار فرصت شغلی تازه برای مردم استان ایجاد کرده است.

بر اساس آمار رسمی اداره کل صنعت، معدن و تجارت مازندران، تولید در این واحدها نسبت به سال‌های گذشته رشد ۲۵ درصدی داشته و سهم استان از تولیدات صنعتی شمال کشور به حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است. این موفقیت، نتیجه مستقیم اجرای برنامه‌های حمایتی دولت در قالب بسته‌های تسهیلاتی و برنامه‌های رونق تولید است که از ابتدای سال گذشته اجرایی شده‌اند.

احیای کارخانه‌های تعطیل؛ شروعی برای رونق تولید

پس از سال‌ها توقف، کارخانه‌ها دوباره جان گرفته‌اند. رمضان ۴۰ ساله یکی از هزاران کارگری است که این روزها فرصت کار پیدا کرده است. وی درباره روزهای بیکاری‌اش می‌گوید: وقتی کارخانه تعطیل شد زندگی‌ام به هم ریخت اما حالا که دوباره مشغول به کار شدم و می‌توانم با آرامش برای آینده برنامه‌ریزی کند.

این کارخانه یکی از ۱۴۲ واحد صنعتی است که طی سال گذشته در استان توانسته‌اند دوباره فعالیت خود را آغاز کنند.

برنامه‌ریزی و همکاری بانک‌ها؛ کلید احیا

علیرضا یوسف‌نژاد، مدیرعامل سازمان شهرک‌های صنعتی مازندران، دلیل اصلی تعطیلی کارخانه‌ها را مشکلات مالی و بدهی‌های بانکی می‌داند و در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با برنامه‌ریزی مدون، رفع موانع اداری و همکاری نزدیک با بانک‌ها، توانسته‌ایم شرایط مناسبی برای فعال شدن این واحدها فراهم کنیم.

وی اعلام کرد: احیای ۱۴۲ واحد راکد در سال گذشته، گام اول بوده و تلاش برای افزایش این تعداد تا بیش از ۲۰۰ واحد ادامه دارد و این روند در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی است که دولت به طور مستمر دنبال می‌کند.

وی ادامه داد: این اقدامات باعث شده تا استان مازندران یکی از معدود مناطق کشور باشد که رشد صنعتی مثبت و پایدار را تجربه می‌کند.

در یکی از کارخانه‌های مازندران واقع در شهرک صنعتی بشل، مدیر تولید با یادآوری روزهای سختی که دستگاه‌ها خاموش و کارگران پراکنده بودند، گفت: حمایت‌های مستمر و تسهیلات بانکی باعث شده کارخانه دوباره فعال شود و نوید آینده‌ای روشن را بدهد.

وی که خود را احمدی معرفی کرده است، افزود: هرچند ناترازی مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است، اما روند موجود نشان از افزایش تولید در واحدها دارد.

مجید تولایی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران، با اشاره به تشکیل تیم ویژه‌ای برای بررسی مشکلات کارخانه‌ها، گفت: با ارائه تسهیلات بانکی، اصلاح فرآیندهای اداری و بهبود زیرساخت‌ها، مسیر برای تولیدکنندگان هموار شده است.

مازندران در مسیر تبدیل شدن به قطب صنعتی شمال کشور گام‌های بلندی بردارد

وی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این اقدامات موجب شده مازندران در مسیر تبدیل شدن به قطب صنعتی شمال کشور گام‌های بلندی بردارد و طی سال گذشته، صدور مجوزهای تولید در استان حدود ۴۰ درصد سریع‌تر شده و این موضوع تأثیر مثبتی در جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی داشته است.

بازگشت به کار برای هزاران نفر، تنها یک موفقیت اقتصادی نیست بلکه تغییراتی عمیق در زندگی روزمره مردم ایجاد کرده است. یکی از زنان کارگر کارخانه قطعات خودرو می‌گوید تعطیلی کارخانه فشار زیادی روی زندگی او و خانواده‌اش گذاشته بود اما حالا با شروع دوباره کار می‌تواند امیدوار باشد.

شور و انگیزه کارگران در کارخانه‌های فعال استان به وضوح دیده می‌شود و این انرژی مثبت باعث شده فضای کسب‌وکار بهبود یابد و سرمایه‌گذاران جدید جذب استان شوند.

آینده‌ای روشن‌تر با توسعه صنعتی و صادراتی

مسئولان استان برنامه دارند با تکمیل زنجیره ارزش، ارتقای بهره‌وری و توسعه فناوری‌های نوین، مازندران را به قطب صادراتی شمال کشور تبدیل کنند. مجید تولایی می‌گوید این حرکت گامی مهم در جهت رونق اقتصادی و اشتغال پایدار است.

مهدی یونسی، استاندار مازندران گفت: در هفته دولت امسال از افتتاح بیش از هزار و ۱۰۰ پروژه در حوزه‌های مختلف افتتاح شد که با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده‌اند. این طرح‌ها شامل پروژه‌های صنعتی، خدماتی و زیرساختی هستند که گام بزرگی در توسعه متوازن استان محسوب می‌شوند.

یونسی ضمن اشاره به افتتاح فاز دوم نیروگاه شهید سلیمی نکا با ظرفیت ۴۰۰ مگاوات و آغاز بهره‌برداری از فاز نخست نیروگاه محمودآباد با ظرفیت ۲۰۰ مگاوات، گفت: توسعه زیرساخت‌های انرژی اولویت اساسی مازندران است و این پروژه‌ها نقش مهمی در تأمین برق پایدار دارند.

بر اساس برنامه‌های توسعه صنعتی استان، پیش‌بینی می‌شود حجم صادرات صنعتی مازندران در سه سال آینده دست‌کم ۳۰ درصد افزایش یابد که می‌تواند نقش مهمی در بهبود تراز تجاری استان و کشور ایفا کند.

تأمین مواد اولیه، بازسازی ماشین‌آلات و جلب اعتماد مجدد کارگران، از مهم‌ترین مشکلاتی است که احیای واحدهای تولیدی با آن مواجه بوده است. با وجود این چالش‌ها، روند مثبت بازگشت تولید در استان ادامه دارد و چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای برای آینده ترسیم می‌شود.