۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۰۷

احیای پروژه‌های نیمه‌تمام و کارخانه‌های راکد در مازندران

ساری - استاندار مازندران، از احیای پروژه‌های نیمه‌تمام و بازگشت کارخانه‌های تعطیل شده به چرخه تولید در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی شامگاه دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران از احیای پروژه‌های نیمه‌تمام و بازگشت کارخانه‌های تعطیل شده به چرخه تولید در استان خبر داد و گفت: با تلاش‌های انجام شده، اعتبارات خوبی برای استان جذب شده است و تمرکز ما بر ادامه این مسیر توسعه است.

استاندار مازندران با اشاره به اقدامات صورت گرفته در استان اظهار داشت: خوشبختانه شاهد احیای پروژه‌های نیمه‌تمام و بازگشت کارخانه‌ها به مسیر تولید هستیم. اعتبارات خوبی برای استان جذب شده و تلاش می‌کنیم این اعتبارات را افزایش دهیم و تمرکز ما بر ادامه این مسیر است و به هیچ اولویت دیگری فکر نمی‌کنیم.

یونسی رستمی با بیان اینکه همواره بدون توجه به حاشیه‌ها با تمام توان به فعالیت ادامه داده است، تصریح کرد: اکنون نیز به جز فعالیت در استانداری مازندران به هیچ مسئولیت دیگری فکر نمی‌کنم و تا زمانی که رئیس جمهور در استانداری به عنوان سرباز مردم تأکید داشته باشد، در خدمت مردم خواهم بود .

وی گفت: همراه با معاونین و سایر مدیران تلاش می‌کنیم در مسیر تحقق اهداف دولت وفاق ملی، سرعت اجرای طرح‌های زیرساختی استان را افزایش دهیم و وعده‌هایی که به مردم عزیز استان داده‌ایم را محقق کنیم.

