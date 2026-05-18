به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی شامگاه دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران از احیای پروژههای نیمهتمام و بازگشت کارخانههای تعطیل شده به چرخه تولید در استان خبر داد و گفت: با تلاشهای انجام شده، اعتبارات خوبی برای استان جذب شده است و تمرکز ما بر ادامه این مسیر توسعه است.
استاندار مازندران با اشاره به اقدامات صورت گرفته در استان اظهار داشت: خوشبختانه شاهد احیای پروژههای نیمهتمام و بازگشت کارخانهها به مسیر تولید هستیم. اعتبارات خوبی برای استان جذب شده و تلاش میکنیم این اعتبارات را افزایش دهیم و تمرکز ما بر ادامه این مسیر است و به هیچ اولویت دیگری فکر نمیکنیم.
یونسی رستمی با بیان اینکه همواره بدون توجه به حاشیهها با تمام توان به فعالیت ادامه داده است، تصریح کرد: اکنون نیز به جز فعالیت در استانداری مازندران به هیچ مسئولیت دیگری فکر نمیکنم و تا زمانی که رئیس جمهور در استانداری به عنوان سرباز مردم تأکید داشته باشد، در خدمت مردم خواهم بود .
وی گفت: همراه با معاونین و سایر مدیران تلاش میکنیم در مسیر تحقق اهداف دولت وفاق ملی، سرعت اجرای طرحهای زیرساختی استان را افزایش دهیم و وعدههایی که به مردم عزیز استان دادهایم را محقق کنیم.
