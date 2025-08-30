ابلاغ صدور گواهی انحصار وراثت به ادارات ثبت احوال در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر شیرسوار صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه کشور در خصوص ساماندهی فرآیند صدور گواهی انحصار وراثت، اظهار کرد: از ابتدای مردادماه سال جاری، تمامی درخواست‌های مربوط به گواهی انحصار وراثت از طریق ادارات ثبت احوال پیگیری و رسیدگی می‌شود.

وی افزود: به همین منظور، طی دستورالعملی داخلی، عدم پذیرش دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت در شعب صلح سراسر استان مازندران ابلاغ شده است.

معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: در راستای اجرای این قانون، جلسه‌ای با حضور مدیرکل ثبت احوال و کارشناسان مربوطه در دادگستری استان برگزار شد و چالش‌های حقوقی، قضائی و فناوری مرتبط با آن مورد بررسی قرار گرفت.

شیرسوار با بیان اینکه هدف از این اقدام، تسهیل در ارائه خدمات، افزایش رضایتمندی عمومی و کاهش بار ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی است، اظهار داشت: از جمله مهم‌ترین چالش‌های موجود در اجرای این طرح، فقدان زیرساخت‌های ارتباط الکترونیکی میان سامانه ثبت احوال و قوه قضائیه است.

وی تصریح کرد: به دلیل نبود این بستر ارتباطی، سازمان ثبت احوال به اطلاعات مهمی نظیر پرونده‌های قضائی مرتبط با اثبات یا نفی نسب و زوجیت دسترسی نداشته و این موضوع می‌تواند در فرآیند صدور گواهی، اطاله زمانی و بروز اشتباهات حقوقی جدی را در پی داشته باشد.

معاون دادگستری مازندران همچنین، عدم طراحی کامل سامانه‌های اختصاصی ثبت احوال برای اجرای مفاد قانونی را یکی دیگر از موانع اجرای صحیح قانون عنوان کرد و گفت: بر اساس ماده ۲ قانون مذکور، سازمان ثبت احوال موظف است با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، سامانه‌های مورد نیاز برای صدور الکترونیکی گواهی انحصار وراثت را ایجاد و راه‌اندازی کند.

وی با تأکید بر لزوم توسعه بسترهای ارتباطی و اطلاعاتی بین دو نهاد خدمت‌رسان (ثبت احوال و قوه قضائیه)، افزود: لازم است این تعامل به‌گونه‌ای باشد که صدور گواهی‌ها به صورت دقیق، شفاف و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام گیرد.

شیرسوار در پایان یادآور شد: در حال حاضر، متقاضیان می‌توانند از طریق سامانه اینترنتی «سَهیم» به نشانی https://sahim.sabteahval.ir نسبت به ثبت درخواست صدور گواهی انحصار وراثت اقدام کنند.