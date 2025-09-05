سامانه «نام» راهی برای انتخاب نام فرزندان و تغییر نام به صورت آنلاین

به گزارش خبرنگار مهر، در عصر دیجیتال و با پیشرفت فناوری‌های اطلاعاتی، توسعه دولت الکترونیک و ارائه خدمات غیرحضوری به شهروندان از اولویت‌های مهم نهادهای دولتی است. یکی از نمونه‌های موفق در این زمینه، سامانه تعاملی «نام» سازمان ثبت احوال کشور است که با هدف ساده‌سازی فرآیندهای انتخاب و ثبت نام، به صورت یکپارچه و مدرن طراحی و راه‌اندازی شده است.

سامانه «نام» که در آدرس اینترنتی nameselect.sabteahval.ir فعال است، بستری امن و کاربرپسند را فراهم کرده تا شهروندان بتوانند به سادگی و بدون نیاز به مراجعه حضوری، امور مرتبط با انتخاب نام فرزندان یا درخواست تغییر نام خود را انجام دهند. این سامانه با استفاده از فناوری‌های نوین دیجیتال، ارتباط دوطرفه میان کاربران و سازمان ثبت احوال را تسهیل می‌کند و در نتیجه، سرعت، دقت و شفافیت در انجام این امور به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.

از مهم‌ترین ویژگی‌های سامانه «نام» می‌توان به بانک جامع نام‌های تأیید شده اشاره کرد که امکان دسترسی به فهرستی دقیق و به‌روز از نام‌های معتبر و مورد تأیید سازمان ثبت احوال را برای کاربران فراهم می‌آورد. این ویژگی به والدین کمک می‌کند تا در انتخاب نام مناسب برای فرزندان خود با اطمینان کامل عمل کنند و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنند.

علاوه بر این، کاربران قادرند به صورت آنلاین درخواست تغییر نام خود را ثبت کنند، مدارک لازم را بارگذاری کنند و پیگیری وضعیت درخواست را به صورت لحظه‌ای انجام دهند. ارائه مشاوره تخصصی و پیشنهادهای هوشمند بر اساس معیارهای فرهنگی، دینی و اجتماعی نیز از دیگر امکانات سامانه است که به تصمیم‌گیری بهتر کاربران کمک می‌کند.

در مجموع، سامانه تعاملی «نام» نه تنها موجب کاهش مراجعات حضوری و صرفه‌جویی در زمان و هزینه شهروندان شده، بلکه با ارتقای سطح خدمات و افزایش شفافیت، گامی مهم در مسیر توسعه دولت الکترونیک و رضایت مردم برداشته است. این سامانه نمونه‌ای بارز از بهره‌گیری هوشمندانه از فناوری‌های نوین برای بهبود فرآیندهای اداری و ارتقای کیفیت خدمات دولتی به شمار می‌آید.