  1. استانها
  2. کرمان
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۰۶

خودروساز کرمانی برای گران فروشی ۳۰ میلیارد جریمه شد

خودروساز کرمانی برای گران فروشی ۳۰ میلیارد جریمه شد

کرمان- مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان از محکومیت بیش از ۳۰ میلیارد ریالی شرکت خودروساز برای گران فروشی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون کشیتی، گفت: پرونده گران فروشی یک شرکت خودروساز به ارزش پنج میلیارد و ۲۶۸ میلیون ریال در شعبه هفتم بدوی تعزیرات حکومتی کرمان رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان افزود: شعبه پس از بررسی شکایت شاکی و با توجه به مدارک موجود در پرونده پیرامون افزایش قیمت از سوی شرکت اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ممهور کردن پروانه نمایندگی به مهر تخلف اول، شرکت متخلف را به پرداخت و ۲۶ میلیارد و ۳۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

کشیتی، گفت: شعبه همچنین این شرکت را به پرداخت پنج میلیارد و ۲۶۸ میلیون ریال در حق شاکی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان افزود: بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمان با اعلام شکایت شاکی پیرامون اضافه دریافتی خارج از قرارداد خرید خودرو گزارش این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

کد خبر 6574239

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها