خودروساز کرمانی برای گران فروشی ۳۰ میلیارد جریمه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون کشیتی، گفت: پرونده گران فروشی یک شرکت خودروساز به ارزش پنج میلیارد و ۲۶۸ میلیون ریال در شعبه هفتم بدوی تعزیرات حکومتی کرمان رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان افزود: شعبه پس از بررسی شکایت شاکی و با توجه به مدارک موجود در پرونده پیرامون افزایش قیمت از سوی شرکت اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ممهور کردن پروانه نمایندگی به مهر تخلف اول، شرکت متخلف را به پرداخت و ۲۶ میلیارد و ۳۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

کشیتی، گفت: شعبه همچنین این شرکت را به پرداخت پنج میلیارد و ۲۶۸ میلیون ریال در حق شاکی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان افزود: بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمان با اعلام شکایت شاکی پیرامون اضافه دریافتی خارج از قرارداد خرید خودرو گزارش این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.