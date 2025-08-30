به گزارش خبرنگار مهر، رضا حدادپور، پیش از ظهر شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دولت اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی در سه حوزه اصلی شامل کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز فعالیت دارد و مرجع رسیدگی و صدور حکم محسوب می‌شود.

وی با اشاره به عملکرد گشت‌های سیار تعزیرات در سال گذشته گفت: طی دوازده ماه اخیر ۱۱ هزار و ۹۴۷ مورد بازرسی انجام شد که از این تعداد، پنج هزار و ۵۸۷ واحد متخلف و شش هزار و ۳۶۰ واحد بدون تخلف شناسایی شدند. در مجموع نیز پنج هزار و ۷۰۳ پرونده به شعب تعزیرات ارجاع شد.

حدادپور افزود: در ایام دوازده روزه دفاع مقدس نیز ۲۹۹ بازرسی انجام گرفت که منجر به تشکیل ۸۷ پرونده شد؛ همچنین ۲۰۴ واحد بدون تخلف مورد تقدیر قرار گرفتند.

وی بیشترین تخلفات واحدهای صنفی را «عدم درج قیمت، گران‌فروشی و تقلب» عنوان کرد و گفت: در خصوص احتکار کالا نیز تنها چهار یا پنج پرونده در قم تشکیل شد که سریعاً مورد رسیدگی قرار گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قم در تشریح آمار عملکردی یک‌ساله این اداره کل تصریح کرد: در بخش کالا و خدمات ۱۲ هزار و ۱۱۴ پرونده وارده، ۱۱ هزار و ۹۹۵ پرونده مختومه و ۱۹۵ پرونده مانده داشتیم که نشان‌دهنده ۹۹ درصد عملکرد این حوزه است.

وی ادامه داد: در بخش قاچاق کالا و ارز دو هزار و ۹۵۳ پرونده وارده، دو هزار و ۷۰۲ مختومه و ۳۳۵ پرونده مانده داشتیم که به دلیل ارتباط متهمان با استان‌های دیگر، برخی از پرونده‌ها نیازمند نیابت و استعلام‌های قضائی بوده است.

حدادپور اضافه کرد: در بخش بهداشت و درمان نیز یک‌هزار و ۷۴۳ پرونده وارد شعب تعزیرات شد که یک‌هزار و ۷۶۸ فقره آن مختومه اعلام شده و تنها ۱۶ پرونده مانده است. این آمار نشان‌دهنده عملکرد بالای همکاران در حوزه بهداشت و درمان است.