به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محسن پاک‌نژاد در پاسخ به پرسشی درباره احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه و تأثیر آن بر فروش نفت ایران اظهار کرد: ما سال‌ها با محدودیت‌های فروش نفت مواجه بودیم. این موضوع سبب‌شده که تخصص لازم برای دور زدن این محدودیت‌ها را در مجموعه صنعت نفت داشته باشیم. تیم صنعت نفت در شرایط تحریم می‌تواند راه و روش فروش نفت را در محدودیت‌های مختلف برنامه‌ریزی کند.

وی با بیان اینکه طبیعتاً اسنپ‌بک هم می‌تواند تا حدودی شرایط را به سمتی ببرد که نیازمند اتخاذ تدابیر جدید است، تأکید کرد: در مقابل این محدودیت‌ها دست و پا بسته نیستیم و تمام تلاشمان را خواهیم کرد.

برنامه تولید ۴ میلیون و ۵۸۰ هزار بشکه نفت تا پایان برنامه هفتم

وزیر نفت درباره وضع تولید نفت تصریح کرد: من معمولاً از بیان رقم تولید پرهیز می‌کنم، اما به‌طور متوسط ظرفیت تولید نفت خام کشور در طول یک سال گذشته ۱۲۷ هزار بشکه در روز افزایش یافته است.

پاک‌نژاد درباره اهداف کمّی تولید نفت تا پایان دولت چهاردهم گفت: براساس اهداف کمّی که در برنامه هفتم توسعه تعریف و تبیین شده، باید به حدود ۴ میلیون و ۵۸۰ هزار بشکه در روز تولید برسیم که معادل ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز ظرفیت تولید است که برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و سرمایه‌گذاری‌هایی که می‌شود همه در مسیری است که بتوانیم به این هدف برسیم.

وی با بیان اینکه تعدادی از طرح‌های پتروشیمی آماده افتتاح است، بیان کرد: من قول هر ماه یک افتتاح طرح پتروشیمی را داده بودم، غیر از یک ماهی که به‌دلیل شرایط پیش‌آمده برای کشور وقفه افتاد، ان‌شاءالله بعد از این شاهد افتتاح‌های جدید در حوزه پتروشیمی خواهیم بود که ظرفیت تولید پتروشیمی کشور افزایش می‌یابد.

افزایش ۸۰ هزار بشکه‌ای ظرفیت تولید نفت به‌زودی

وزیر نفت با اعلام اینکه تأسیسات فرآورش مرکزی میدان آزادگان ازجمله اقدام‌هایی است که برای افزایش ظرفیت تولید نفت خام آماده بهره‌برداری است، گفت: با بهره‌برداری از این تأسیسات تا حدود ۸۰ هزار بشکه در روز به ظرفیت تولید نفت خام کشور اضافه می‌شود. برنامه‌ریزی زمان مناسب برای بهره‌برداری با حضور رئیس‌جمهوری انجام می‌شود.