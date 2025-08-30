به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن طباطبایی در برنامه «هشت صبح» رادیو اقتصاد افزود: توسعه کسب‌وکارهای خرد و محله‌ای و همچنین گسترش فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای هر دو در کشور ضروری است. به گفته وی، در شرایطی که بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور شهرنشین هستند، الگوهای اقتصادی باید به سمت کاهش هزینه‌ها حرکت کند.

طباطبایی با اشاره به آثار مثبت توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای اظهار کرد: کاهش هزینه‌های رفت‌وآمد، صرفه‌جویی در زمان، کاهش ترافیک و آلاینده‌های شهری از جمله مزایای خرید تجمیعی و کلان در این فروشگاه‌هاست.

وی افزود: هرچقدر مردم بتوانند سبد کالای خود را در نزدیکی محل سکونت یا کار تهیه کنند، تأثیر بسزایی در بهبود کیفیت زندگی و رفاه شهری خواهد داشت. به گفته وی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای با تنوع کالا، استانداردسازی قیمت‌گذاری، بهداشت مطلوب، فروش آنلاین و تحویل در محل توانسته‌اند نقش مؤثری در بهبود دسترسی شهروندان به کالا ایفا کنند.

دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تأکید بر لزوم تغییر در مدل‌های کسب‌وکار محلی گفت: سوپرمارکت‌های سنتی عمدتاً مشتریان خود را بر اساس روابط محلی جذب می‌کنند، حتی اگر کیفیت یا قیمت کالاهایشان مزیت رقابتی نداشته باشد.

طباطبایی تصریح کرد: رشد فرهنگ شهرنشینی الگوهای مصرف را تغییر داده و توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در این شرایط اجتناب‌ناپذیر است. با این حال، این فروشگاه‌ها در صورت انحصارطلبی یا فاصله گرفتن از هویت محلی می‌توانند آسیب‌هایی نیز به همراه داشته باشند.

وی در پایان تأکید کرد: توسعه فروشگاه‌های کوچک و محلی در کنار فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای ضروری است و کسب‌وکارهای خرد باید خود را با شرایط نوین اقتصادی و نیازهای جدید شهروندان هماهنگ کنند.