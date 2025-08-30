به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، آقاملائی با گرامیداشت هفته دولت و اشاره به تامین اعتبار ۱۳۰ میلیارد ریالی این بانک برای ایفای مسئولیت اجتماعی گفت: بخشی از فعالیت‌های بانک در اجرای مسئولیت‌های اجتماعی با استفاده از منابع حاصل از حساب کمک‌های مردمی و مساعدت کارکنان بانک تأمین شده است.

توجه به سلامت و آموزش

آقاملائی با اشاره به اقدامات اخیر بانک مسکن در حمایت از بخش سلامت کشور افزود: کمک ۱۰۰ میلیارد ریالی برای خرید تجهیزات پژوهشکده ژن دانشگاه علوم پزشکی و همچنین پشتیبانی از مرکز تحقیقات سلول و ژن‌درمانی کودکان سرطانی دانشگاه علوم پزشکی تهران از جمله این اقدامات است.

وی در ادامه به فعالیت‌های بانک در حوزه آموزش اشاره کرد و گفت: تاکنون با حمایت بانک مسکن، ۲۷ مدرسه در مناطق مختلف کشور ساخته شده که از جمله آن‌ها، مدرسه شش‌کلاسه شهدای بانک مسکن در روستای حسین‌آباد سروآباد کردستان با مشارکت پنج میلیارد ریالی بانک در دولت چهاردهم است. همچنین اهدای اقلام آموزشی در آغاز سال تحصیلی و اجرای پویش اهدای کتاب به مناطق محروم از برنامه‌های مستمر این بانک است.

کمک به آزادی زندانیان و حمایت از مؤسسات خیریه

عضو هیئت مدیره بانک مسکن ادامه داد: کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد با هدف حمایت از خانواده‌ها از سال‌ها پیش در بانک مسکن نهادینه شده و در دولت چهاردهم نیز از محل کمک‌های کارکنان و حساب‌های مردمی تداوم یافته است.

وی افزود: بانک مسکن همچنین از مؤسسات خیریه‌ای همچون «خانه ای‌بی» ویژه بیماران پوستی خاص، کانون هموفیلی و نشریات ویژه نابینایان حمایت کرده است. خرید هدایای فرزندان مکلف از خیریه حضرت رقیه (س) و برگزاری نمایشگاه‌های ویژه زنان سرپرست خانوار و افراد دارای معلولیت نیز بخشی از اقدامات حمایتی این بانک به شمار می‌رود.

مشارکت در مناسبت‌های ملی و مذهبی

آقاملائی اظهار کرد: حمایت از برپایی موکب‌های اربعین حسینی در چهار استان مرزی غرب کشور، برگزاری موکب جاماندگان اربعین در تهران، اسکان زائران پیاده امام رضا (ع) در مشهد مقدس و مشارکت در مناسبت‌های مذهبی و ملی به‌ویژه میلاد امام رضا (ع)، از دیگر جلوه‌های حضور بانک مسکن در عرصه مسئولیت اجتماعی است.

عضو هیئت مدیره در ادامه سخنان خود به تداوم حمایت بانک مسکن از توسعه بخش مسکن کشور و توسعه استفاده از فناوری‌های نوین در حوزه انرژی، به تامین مالی نهضت ملی مسکن، پرداخت تسهیلات نصب و راه اندازی پنل‌های خورشیدی خانگی، حمایت از مشاغل آسیب‌پذیر و تسهیلات دهی به آسیب‌دیدگان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اشاره کرد.

وی در پایان گفت: این اقدامات نشان می‌دهد بانک مسکن در کنار ایفای نقش تخصصی خود در حوزه تأمین مالی بخش مسکن، با رویکردی جامع و همه‌جانبه در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و سلامت نیز حضور فعال دارد و همچنان به عنوان یکی از پیشگامان اجرای مسئولیت‌های اجتماعی در نظام بانکی کشور شناخته می‌شود.