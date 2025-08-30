آغاز عملیات عمرانی مگادیتاسنتر آسیاتک در ماکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت انتقالهای آسیاتک؛ ۶ شهریور ۱۴۰۴ عملیات عمرانی مرکز داده ۱۰۰۰ رکی آسیاتک در منطقه آزاد ماکو با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مقامهای استان آذربایجان غربی و مدیران شرکت آسیاتک در محل ساخت این مرکز داده برگزار شد.
این پروژه در چهار فاز طراحی شده و دارای مرتبه Tier۳ استاندارد TIA۹۴۲ است. میزان سرمایهگذاری برای ساخت فاز اول آن ۷۰۰ تا هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
بهگفته مهندس محمدعلی یوسفیزاده، مدیرعامل آسیاتک: مرکز داده ماکوی آسیاتک دارای بالاترین ضریب دسترسی اتصال به نقاط فیبر بینالمللی و فیبر سرزمین اصلی یعنی ایران طراحی شده است. موقعیت جغرافیایی ماکو از طریق توافقاتی که با شرکت ارتباطات زیرساخت انجام شده کمک میکند که ماکو نقطه مشترکی برای دسترسی به فیبرهای کشور آذربایجان، ارمنستان و ترکیه باشد و برای نگهداری دیتاها و ورود مشترکان بینالمللی ارتباطی مستقیم ایجاد شود.
تفاهمنامه ساخت این مرکز داده شهریور سال ۱۴۰۱ میان مدیرعامل آسیاتک و حمید برومند، قائم مقام وقت دبیر شورایعالی مناطق آزاد امضا شد.
نظر شما