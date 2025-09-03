به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت انتقال داده‌های آسیاتک، با توجه به اختلال در ارائه خدمات اینترنت پر سرعت آسیاتک طی ۲۴ ساعت گذشته در استان البرز، به اطلاع مشترکان عزیز می‌رسانیم:

در تاریخ یازدهم و دوازدهم شهریور ۱۴۰۴، شرکت مخابرات استان البرز بدون اطلاع‌رسانی قبلی به شرکت آسیاتک اقدام به اعمال تغییرات فنی کرده که موجب اختلال در مسیر اصلی ارتباط ما با این استان و قطع خدمات‌رسانی شده است.

پیش از هر چیز از تمامی مشترکان گرامی استان البرز بابت این اختلال عذرخواهی می‌کنیم! آسیاتک طبق مفاد SLA (توافق‌نامه سطح خدمات) خود را متعهد به جبران این قطعی می‌داند. در همین راستا از مشترکان عزیز تقاضا می‌کنیم، برای جبران این زمان جزئیات اعمال SLA را به صورت شفاف از طریق سامانه مشترکان آسیاتک اعلام و درخواست کنند.

این حادثه خارج از اختیار، بار دیگر اهمیت حیاتی تحول فناوری و نوآوری در مدیریت زیرساخت‌های ارتباطی کشور را آشکار می‌کند! عمده زیرساخت فعلی در اختیار یک اپراتور انحصاری است، همچنین با فرایندهای سنتی و غیر چابک اداره می‌شود که امکان واکنش سریع و هماهنگی لازم برای کاهش تأثیر قطعی در شرایط بحرانی را ندارد. این ساختار مانع از موانع اصلی توسعه پایدار، ارتقای تجربه کاربری و درنهایت کیفیت اینترنت و ارتباطات کشور است.

ما معتقدیم گذار به مدل‌های نوین و غیرانحصاری شبکه، تنوع مسیرهای ارتباطی و استفاده از فناوری‌های نسل جدید، می‌تواند کشور را به سمت یک اکوسیستم ارتباطی پایدار، چابک‌، باکیفیت و با ریسک اختلال پایین هدایت کند. فراتر از آن، امکان دسترسی عادلانه شهروندان به اینترنت در سراسر کشور، ازجمله استان معظم البرز را تضمین می‌کند.

در پایان، از صبوری، همراهی و همدلی شما سپاسگزاریم و تاکید می‌کنیم ارائه خدمات با بالاترین استاندارد، تعامل شفاف با شما عزیزان برای بهبود زندگی روزمره کاربران اولویت همیشگی ماست.