پزشکیان: تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و رونق بازار ضروری است

رئیس‌جمهور، در آیین افتتاح خط بافندگی «بافت بلوچ» که به صورت وبیناری و با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، بر اهمیت تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و رونق بازار تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان در مراسم افتتاح خط بافندگی «بافت بلوچ» در شهرستان ایرانشهر، استان سیستان و بلوچستان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه، با ابراز امیدواری نسبت به تسریع در اجرای طرح‌های مختلف، گفت: امیدوارم خداوند توفیق دهد تا اجرای این طرح‌ها با سرعت بیشتری ادامه یابد. ان‌شاءالله روندی که آغاز کرده‌اید، موجب رونق بازار تولید خواهد شد و با قدرت به کار خود ادامه خواهید داد.

وی همچنین افزود: موفقیت ادامه‌دار این طرح به آقای اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت و دست‌اندرکاران و مسئولین استان بستگی دارد، تا تولیدات این مجموعه هم در داخل و هم در خارج از کشور عرضه و رونق یابد.

