  1. جامعه
  2. شهری
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۸

سرانجام ون‌های طرح شاتل چه شد؟

سرانجام ون‌های طرح شاتل چه شد؟

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران گفت: روند واگذاری نخستین سری از ون‌های طرح شاتل به متقاضیان آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شادی مالکی مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، درباره واگذاری ون‌های طرح شاتل به متقاضیان اظهار کرد: از هفته گذشته فرایند واگذاری ۱۱۷ دستگاه ون که قبلاً در طرح شاتل سرویس مورد استفاده بودند، به افرادی که در فراخوان شرکت کردند؛ آغاز شد.

وی ادامه داد: فرایند واگذاری به این افراد اطلاع رسانی و در حال حاضر به بانک جهت دریافت وام معرفی شدند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی با بیان اینکه متقاضیان در حال دریافت وام و کارهای انعقاد قراردادشان هستند، خاطرنشان کرد: برای مابقی ون‌ها، هفته آینده فراخوان دیگری صادر خواهد شد تا تمام این خودروها به خریداران واگذار بشود.

کد خبر 6574395

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها