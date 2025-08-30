وحدت ملی رمز پیشرفت و عزت ایران اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید حسن فاطمی امام جمعه شهرکرد، صبح شنبه در مراسم گرامیداشت شهید رجایی و باهنر، با اشاره به جایگاه والای شخصیت‌های برجسته انقلاب اسلامی، اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران نه‌تنها تحولی سیاسی و اجتماعی بود، بلکه بستری برای تربیت انسان‌هایی مؤمن، فداکار و متعهد فراهم کرد که در مسیر خدمت به اسلام و ملت ایران، نقش‌آفرینی‌های ماندگاری داشتند.

وی با اشاره به زندگی مرحوم آیت‌اللهی، از علمای برجسته‌ای که در سال ۱۳۱۲ در کرمان دیده به جهان گشود، افزود: این شخصیت بزرگ، تحت تربیت علمای برجسته‌ای چون آیت‌الله بروجردی قرار گرفت و پس از سال‌ها تعلیم و تهذیب، در مسیر انقلاب اسلامی و شکل‌گیری حکومت اسلامی، حضوری مؤثر و الهام‌بخش داشت. او نمونه‌ای از انسان‌های متدین، خداجو و خدمت‌گزار بود که همواره در مسیر حق قدم برداشت.

امام جمعه شهرکرد در ادامه با اشاره به سیره شهید محمدعلی رجایی، خاطرنشان کرد: شهید رجایی از دوران نوجوانی در تهران، فعالیت‌های اقتصادی و تحصیلی خود را آغاز کرد و با پشتکار و ایمان، مسیر خدمت به مردم را طی نمود. وی ابتدا در جایگاه وزیر آموزش و پرورش و سپس به عنوان نخست‌وزیر، با روحیه‌ای جهادی و اخلاص مثال‌زدنی، در کنار شهید باهنر، به خدمت بی‌منت به ملت ایران پرداخت.

فاطمی با بیان اینکه دشمنان اسلام و انقلاب همواره در پی تضعیف ارزش‌های اسلامی بوده‌اند، گفت: حادثه تلخ انفجار در شب ۸ شهریور که منجر به شهادت این دو شخصیت بزرگ شد، نشان‌دهنده عمق دشمنی جریان‌های ضداسلامی با آرمان‌های انقلاب است. این واقعه باید همواره در حافظه تاریخی ملت ایران باقی بماند تا قدر مجاهدت‌ها و ایثارگری‌ها دانسته شود.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت هنر اسلامی، قرآن و مذهب حق، تصریح کرد: شخصیت‌های بزرگ ایران در طول تاریخ، با تکیه بر فرهنگ اسلامی و آموزه‌های قرآنی، در دفاع از ملت و ارزش‌های دینی نقش‌آفرینی کرده‌اند. رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر ضرورت نهادینه‌سازی این ارزش‌ها در جامعه تأکید کرده‌اند و انتظار دارند که ملت ایران بتواند با تکیه بر فرهنگ، قرآن و مذهب، الگویی برای جهان ارائه دهد.

امام جمعه شهرکرد در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اهمیت وحدت و همدلی در جامعه اسلامی، گفت: اختلاف سلیقه‌ها امری طبیعی است، اما باید با ادب، احترام و گفت‌وگو حل و فصل شود. پیامبر اسلام (ص) و اولیای الهی همواره بر این اصل تأکید داشته‌اند و جامعه اسلامی باید با پرهیز از تفرقه، مسیر تعالی را دنبال کند.

وی در پایان با نقل خاطراتی از علمای بزرگ مانند آیت‌الله بروجردی، که در برابر سیاست‌های دربار و شاه مواضع شجاعانه‌ای اتخاذ کردند، افزود: خدمت، اخلاق و اخلاص باید در رأس مسئولیت‌های دینی و سیاسی قرار گیرد. علمای دین همواره در کنار مردم بوده‌اند و حضور آنان در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی، ضامن تحقق اهداف بلند نظام اسلامی است.