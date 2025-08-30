اجرای ۶ پروژه شهری در هفته دولت میناب با اعتبار ۱۰۷ میلیارد تومانی

حبیب‌الله سهرابی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت هفته دولت، از اجرای ۶ پروژه عمرانی در این شهر با اعتباری بالغ بر ۱۰۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در هفته دولت خبر داد.

بر اساس اعلام وی این پروژه‌ها شامل آسفالت محلات سطح شهر به ارزش ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، احداث بوستان مینو با ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، جدول‌گذاری معابر با ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، احداث بلوار دانشگاه با ۵۰ میلیارد تومان، بهسازی بلوار امام (ره) با ۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان و کلنگ‌زنی بازارچه کسب و کارهای خرد خانگی (دست‌فروشان) با ۱۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان است.

شهردار میناب افزود: اجرای این پروژه‌ها با همراهی اعضای شورای شهر با هدف بهبود زیرساخت‌های شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان اجرایی شده است.