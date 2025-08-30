۱۱ طرح اقتصادی و سرمایه گذاری در مهدیشهر افتتاح شد

علی خداداد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه برنامه‌های خوبی در شهرستان مهدیشهر طی هفته دولت برگزار شد که افتتاح پروژه‌های عمرانی و اقتصادی در زمره این برنامه‌ها است، ابراز کرد: در این ایام ۱۱ طرح اقتصادی و سرمایه گذاری در سراسر شهرستان به بهره برداری رسید.

وی با بیان اینکه برای این طرح‌ها نزدیک به یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گرفته است، افزود: ۷۹ طرح عمرانی با اعتبار ۲۳۰ میلیارد تومان نیز در این ایام در شهرستان مهدیشهر به بهره برداری رسیده است.

فرماندار مهدیشهر با بیان اینکه ۹ طرح عمرانی نیز در هفته دولت در شهرستان کلنگ زنی شد، تاکید کرد: تعدادی از این طرح‌ها کلنگ زنی شده و تعداد معدودی نیز امروز و فردا با حضور مسئولان کلنگ زنی خواهد شد.

خداداد با بیان اینکه برای این طرح‌ها ۴۸ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است، ابراز کرد: دو طرح اقتصادی و سرمایه گذاری نیز با اعتبار ۲۶۰ میلیارد تومان در شهرستان مهدیشهر کلنگ زنی شده است.

وی با بیان اینکه مجموعاً ۱۱ پروژه طی هفته دولت در شهرستان مهدیشهر کلنگ زنی می‌شود، گفت: مجموع اعتبارات این طرح‌ها ۳۰۰ میلیارد تومان است.

فرماندار مهدیشهر با بیان اینکه مجموع کل طرح‌های هفته دولت شهرستان اعم از افتتاحی و کلنگ زنی یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برآورد اعتبار شده است، گفت: با افتتاح طرح‌های اقتصادی هفته دولت در شهرستان مهدیشهر برای ۱۶۷ نفر اشتغال ایجاد شده است.