به گزارش خبرنگار مهر، علی خداداد ظهر دوشنبه در نشست با بانوان موثر شهرستان مهدیشهر با حضور سمیرا کرمی مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری سمنان در محل فرمانداری، بیان کرد: یکی از اولویت ها در این شهرستان پیرامون زنان حمایت از کسب و کار و اشتغال آن ها است.

وی با تاکید به اینکه اشتغال زنان سرپرست خانوار باید مورد حمایت واقع شود، ادامه داد: مشاغل خانگی زنان مهدیشهری برندسازی و شناسنامه دار شود.

فرماندار مهدیشهر با اشاره به اینکه محصولات تولیدی زنان برای عرضه در سکوهای دیجیتالی و توسعه بازاریابی و تجارت الکترونیک دیده شود، توضیح داد: این اقدام منجر به حضور موثر تر زنان در جامعه می شود.

خداداد خواستار فراهم شدن بستر لازم برای عرضه مستقیم تولیدات بانوان در شهرستان شد و اضافه کرد: با این رویکرد از کسب درآمد و اشتغال بانوان حمایت خواهد شد.

وی ایجاد و توسعه فضاهای ورزشی ویژه بانوان را اولویت دانست و اظهار کرد: ایجاد زیرساخت های نظیر بوستان بانوان برای گذران اوقات فراغت در دست پیگیری است.