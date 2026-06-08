  1. استانها
  2. سمنان
۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۸

مشاغل خانگی زنان مهدیشهر هویت می‌گیرد؛ ضرورت برندسازی تولیدات

مشاغل خانگی زنان مهدیشهر هویت می‌گیرد؛ ضرورت برندسازی تولیدات

مهدیشهر- فرماندار مهدیشهر بر برندسازی و شناسنامه‌دار کردن مشاغل خانگی زنان تأکید کرد و گفت: با ورود محصولات بانوان به تجارت الکترونیک، حمایت از اشتغال آنان شکل عملیاتی به خود می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی خداداد ظهر دوشنبه در نشست با بانوان موثر شهرستان مهدیشهر با حضور سمیرا کرمی مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری سمنان در محل فرمانداری، بیان کرد: یکی از اولویت ها در این شهرستان پیرامون زنان حمایت از کسب و کار و اشتغال آن ها است.

وی با تاکید به اینکه اشتغال زنان سرپرست خانوار باید مورد حمایت واقع شود، ادامه داد: مشاغل خانگی زنان مهدیشهری برندسازی و شناسنامه دار شود.

فرماندار مهدیشهر با اشاره به اینکه محصولات تولیدی زنان برای عرضه در سکوهای دیجیتالی و توسعه بازاریابی و تجارت الکترونیک دیده شود، توضیح داد: این اقدام منجر به حضور موثر تر زنان در جامعه می شود.

خداداد خواستار فراهم شدن بستر لازم برای عرضه مستقیم تولیدات بانوان در شهرستان شد و اضافه کرد: با این رویکرد از کسب درآمد و اشتغال بانوان حمایت خواهد شد.

وی ایجاد و توسعه فضاهای ورزشی ویژه بانوان را اولویت دانست و اظهار کرد: ایجاد زیرساخت های نظیر بوستان بانوان برای گذران اوقات فراغت در دست پیگیری است.

کد مطلب 6854007

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها