موبایل تاشوی جدید با زوم ۱۰۰ برابری به بازار می آید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، زد فولد ۷ که جدیدترین موبایل تاشوی سامسونگ به حساب می آید، با طراحی نازک و مقاوم خود توجه کارشناسان را جلب کرده است. اما این دستگاه یک ویژگی جالب دیگر نیز دارد و آن ارتقای قابل توجه دوربین و استفاده از یک حسگر ۲۰۰ مگاپیکسلی که در صورت وجود نور کافی جزئیات زیادی را ثبت می کند، اما وقتی دستگاه از نظر زوم مقایسه می‌شود، هنوز خیلی عقب‌تر از پرچم‌دار ارزان‌تر سامسونگ یعنی اس ۲۵ اولترا است. هرچند ممکن است این وضعیت با گوشی در دست ساخت سامسونگ یعنی گلکسی Z TriFold، تغییر کند.

طبق اطلاعات منتشر شده، در حساب کاربری ایکس @TechHighest و @evowizz انیمیشن هایی نشان داده می شوند که رابط کاربری TriFold را برجسته می‌کنند. یک انیمیشن گزینه زوم تا ۱۰۰ برابر را نشان می دهد که تاکنون در هیچیک از موبایل های سامسونگ ارائه نشده است.

اگر این قابلیت واقعی باشد، پیشرفت مهمی است. از زمانی که گلکسی زد فولد اورجینال در سال ۲۰۱۹ میلادی ارائه شد، موبایل های تاشو سامسونگ به زوم تله فوتو سه برابر محدود بودند. از سوی دیگر سری گلکسی اس اولترا یک لنز تله‌فوتوی پریسکوپی اضافی (۵ برابری در S۲۵ اولترا) است و می‌تواند تا ۱۰۰ برابر بزرگنمایی کند. متأسفانه، این خبر، وضوح یا فاصله کانونی ماژول پریسکوپی را فاش نکرده است.

طبق گزارش ها دوربین اصلی موبایل Z TriFold یک لنز ۲۰۰ مگاپیکسلی مشابه گلکسی اس ۲۵ اولترا است.