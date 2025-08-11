موبایل آنر با باتری ۱۰ هزار میلی آمپری به بازار می آید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا،Digital Chat Station افشاگر حوزه فناوری فاش کرده شرکت های ردمی، آنر و iQOO مشغول توسعه موبایل هایی با نسل آینده تراشهDimensity۸۵۰۰ هستند. اکنون افشاگر مذکور با انتشار پستی در شبکه میکروبلاگ ویبو اندازه باتری موبایل D۸۵۰۰ آنر را تایید کرد.

طبق پست های این افشاگر موبایل آتی آنر با تراشه Dimensity۸۵۰۰ با یک باتری ۱۰ هزار میلی آمپری آزمایش شده است. او در ادامه افزود این موبایل به مرحله تأیید NPI (معرفی محصول جدید) رسیده است. البته در حال حاضر، هیچ اطلاعاتی درباره نام نهایی این دستگاه وجود ندارد.

این درحالی است که قبلا اعلام شده بود موبایل مذکور در هفته آخر جولای وارد مرحله NPI شده و به تدریج پیش می رود. همانطور که گفته شد چند برند روی موبایل هایی باتراشه Dimensity۸۵۰۰ کارمی کنند. اما گفته می شود Redmi Turbo۵ به عنوان نخستین موبایل با D۸۵۰۰ SoC عرضه می شود.

روند مذکور نشان می دهد موبایل آنر با این تراشه احتمالا بلافاصله بعد از ردمی توربو۵ در دسامبر یا در ژانویه ۲۰۲۶ رونمایی می شود. در حال حاضر فقط تراشه و حجم باتری موبایل ها مشخص است.

Dimensity۸۵۰۰ یک تراشه چهارنانومتری ساخت شرکت TSMC است. هرچند ساختار آن در مقایسه با Dimensity ۸۴۰۰ تغییر ندارد اما جی پی یوMali-G۷۲۰ آن برای بازی های رایانشی بهتر است.