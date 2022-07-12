بیست و سومین کنگره رویان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه رویان، بیست و سومین کنگره بین المللی پزشکی تولید مثل و هجدهمین کنگره فناوری سلول های بنیادی، از ۱۶ تا ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۱ توسط پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی در سالن همایش های رازی برگزار می‌ شود.

تاکنون بیست و دو دوره از این کنگره علمی- بین المللی که زمینه ساز پژوهش های مشترک علمی است با حضور گسترده دانشمندان از سراسر جهان با موفّقیت انجام شده است.

دو کنگره بین المللی پزشکی تولید مثل و فناوری سلول های بنیادی به زبان انگلیسی و سمینار پرستاری و مامایی به زبان فارسی خواهد بود.