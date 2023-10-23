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۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۰۳

در گفتگو با مهر:

۵۰۰ مقاله به دبیرخانه کنگره بین المللی جمعیت پایدار ارسال شد

۵۰۰ مقاله به دبیرخانه کنگره بین المللی جمعیت پایدار ارسال شد

بجنورد_ دبیر علمی نخستین کنگره بین المللی جمعیت پایدار، آینده مطمئن گفت: بیش از ۵۰۰ مقاله به زبان های فارسی و انگلیسی به دبیرخانه‌ کنگره ارسال شد.

زهره عباسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با اتمام مهلت دریافت مقالات، فرآیند داوری مقالات دریافتی به نخستین کنگره بین‌المللی جمعیت پایدار، آینده مطمئن آغاز شد.

دبیر علمی نخستین کنگره بین‌المللی «جمعیت پایدار، آینده مطمئن» در خصوص داوری مقالات گفت: در این دوره ۹۴ داور داخلی و خارجی در حوزه‌های تخصصی، در داوری مقالات مشارکت دارند.

وی در ادامه افزود: بیش از ۵۰۰ مقاله به زبان‌های فارسی و انگلیسی به دبیرخانه کنگره ارسال شد که پس از طی مراحل داوری، تعدادی از مقالات به صورت ارائه سخنرانی و پوستر پذیرفته شدند.

کد مطلب 5919368

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