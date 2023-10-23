۵۰۰ مقاله به دبیرخانه کنگره بین المللی جمعیت پایدار ارسال شد

زهره عباسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با اتمام مهلت دریافت مقالات، فرآیند داوری مقالات دریافتی به نخستین کنگره بین‌المللی جمعیت پایدار، آینده مطمئن آغاز شد.

دبیر علمی نخستین کنگره بین‌المللی «جمعیت پایدار، آینده مطمئن» در خصوص داوری مقالات گفت: در این دوره ۹۴ داور داخلی و خارجی در حوزه‌های تخصصی، در داوری مقالات مشارکت دارند.

وی در ادامه افزود: بیش از ۵۰۰ مقاله به زبان‌های فارسی و انگلیسی به دبیرخانه کنگره ارسال شد که پس از طی مراحل داوری، تعدادی از مقالات به صورت ارائه سخنرانی و پوستر پذیرفته شدند.