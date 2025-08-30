به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری روز شنبه هشتم شهریور ماه، در نشست شورای معاونین، با اشاره به دوره تحول و تعالی در دیوان عالی کشور با تأکید بر ضرورت تکریم ارباب رجوع، پیگیری درخواستهای واصله و پاسخ به آنها را از جمله شاخصهای مطلوب برای سنجش عملکرد در مسیر تحول و تعالی دانست.
وی در ادامه با بیان اینکه بنا به تأکیدات مکرر رئیس قوه قضائیه، ثمره تحول و تعالی در بخشهای مختلف از جمله دیوان عالی کشور، باید منجر به رضایت مردم شود خاطرنشان کرد: تحقق دقیق تکالیف و وظایف قانونی، بی تردید نتایج ملموس و مطلوب به دنبال دارد؛ در این میان با عنایت به تکالیف قانونی دیوان عالی، اگر بحث اتقان آرا، نظارت بر عملکرد محاکم و اجرای صحیح قوانین، ایجاد رویههای قضائی واحد در دادگاهها و نظارتهای میدانی و الکترونیک به صورت جدی در رأس برنامههای عملیاتی ما باشد و با جدیت پیگیری شود، کاهش ورودی پروندهها، عدم اطاله و در نهایت اجرای حق و عدالت و تجلی نظام قضائی تراز جمهوری اسلامی را در پی خواهد داشت.
حجتالاسلام و المسلمین منتظری با اعلام اینکه تهیه پیشنویس قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عالی کشور در دستور کار است اضافه کرد: از همه نخبگان عرصه حقوق و قضا از جمله قضات، وکلا، اساتید حوزه و دانشگاه و همه صاحبنظران درخواست میشود تا با ارائه نظرات و پیشنهادات تخصصی خویش، این مرجع عالی را در خصوص تبیین ضرورتهای تدوین قانون مذکور یاری کنند.
شایان ذکر است رئیس دیوان عالی کشور همچنین در ابتدای جلسه شورای معاونین در آستانه شهادت امام حسن عسکری علیهالسلام، ضمن عرض تسلیت به پیشگاه فرزند گرانقدر ایشان، حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا فداه، اظهار امیدواری کرد که کشور اسلامی ایران و مردم عزیز تحت توجهات خاصه آن حضرت بر مشکلات و تقابل با دشمنان فائق آیند.
