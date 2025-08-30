افتتاح ۷۸ پروژه عمرانی برای محرومیت زدایی در ریگان

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه در آخرین روز هفته دولت، شهرستان ریگان شاهد بهرهبرداری از ۷۸ پروژه عمرانی، خدماتی و زیرساختی در حوزههای گوناگونی از جمله برق و انرژی، خدمات شهری و روستایی، راه و زیرساخت، ورزش، آموزش و فرهنگ، اشتغال و معیشت، معابر و آسفالت، و فناوری با اعتباری بالغ بر ۴۰۷ میلیارد تومان بود.
این پروژهها که حوزههای برق، خدمات شهری و روستایی، راه، ورزش، آموزش، اشتغال، معابر و فناوری را پوشش میدهند، با حضور ابوذر عطاپور، معاون سیاسی استانداری کرمان به بهرهبرداری رسیدند که بخش عمده این طرحها با هدف توسعه خدمات در مناطق روستایی شهرستان ریگان تعریف شده است.
معاون سیاسی استانداری کرمان، پیش از ظهر شنبه طی سفر یک روزه خود به ریگان و در جمع خبرنگاران با تاکید بر رویکرد دولت در توسعه متوازن گفت: بخش عمدهای از این افتتاحها به ارائه خدمات به روستاها اختصاص یافته که نشان از توجه ویژه به مناطق کمتر برخوردار است.
وی افزود: در شهرستان ریگان، ۶۰ درصد جمعیت در روستاها زندگی میکنند و ما خود را موظف میدانیم که خدمات و زیرساختها را در این مناطق بیش از سایر شهرستانها توسعه دهیم.
وی همچنین به امضای تفاهمنامهای میان فرماندار و اداره راه و شهرسازی برای بهبود وضعیت جادههای روستایی اشاره کرد و افزود: علاوه بر اعتبارات ملی و استانی، از منابع دهیاریها و اعتبارات تخصیصیافته به روستاهای فاقد دهیاری و عشایری نیز برای این منظور استفاده خواهد شد تا شاهد تحولی چشمگیر در زیرساختهای جادهای روستاها باشیم.
معاون سیاسی استانداری کرمان در خصوص مدارس عشایری نیز گفت: با توافق صورت گرفته با مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان اعتباری در کمیته برنامهریزی امسال برای توسعه و بهسازی مدارس عشایری در نظر گرفته شده است.
عطاپور، افزود: این اعتبارات بر اساس اولویتبندی و تعداد دانشآموزان تخصیص خواهد یافت تا هیچ دانشآموزی از امکانات آموزشی محروم نماند.
وی ابراز امیدواری کرد که این پروژهها نقش مؤثری در ارتقای سطح زندگی و رفاه مردم شهرستان ریگان، بهویژه در مناطق روستایی، ایفا کنند و گام بلندی در جهت محرومیتزدایی و آبادانی منطقه برداشته شود.
