مسئولان موظف هستند راوی قدرت کشور باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسم عباس‌زاده، در خطبه‌های نمازجمعه ریگان با اشاره به لزوم امید بخشی در فضای کنونی جامعه گفت: امید باعث پیشرفت کشور و نا امیدی جامعه را فلج می‌کند، لذا مسئولان ما موظف هستند راوی قدرت کشور باشند.

وی با بیان اینکه امید آفرینی وظیفه رسانه‌ها است، افزود: عده‌ای در فضای مجازی به دنبال نشان‌دادن ضعف‌ها هستند.

امام جمعه ریگان با تبریک فرارسیدن آغاز بازگشایی مدارس، حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها، تصریح کرد: برای آموزش‌و پرورش هر چه هزینه کنیم سرمایه‌گذاری است.

حجت الاسلام عباس زاده، با بیان اینکه برنامه‌های آموزش‌وپرورش باید بر اساس سند تحول باشد، خاطرنشان کرد: مدارس الگو در شهرستان ریگان معرفی شوند.

وی با اشاره به تسریع در تکمیل باند دوم جاده ریگان - نرماشیر افزود: باند دوم جاده ریگان - نرماشیر هر چه سریع‌تر تکمیل شود.