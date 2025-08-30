به گزارش خبرنگار مهر، سعید خدابخشی ظهر شنبه در شورای توسعه و برنامه‌ریزی استانبر لزوم تخصیص اعتبار ویژه برای توسعه و نگهداری راه‌های روستایی تأکید کرد و خواستار نگاه ویژه اعتبارات ملی به استان شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری در نشست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان به تشریح وضعیت شبکه راه‌های استان پرداخت و گفت: چهارمحال و بختیاری دارای ۳۸۰۰ کیلومتر راه است که ۷۰ درصد آن را راه‌های روستایی تشکیل می‌دهند. این سهم بالا در حوزه راه‌های روستایی، چالش‌های جدی را برای اداره و نگهداری آن‌ها به‌وجود آورده است.

وی ادامه داد: متأسفانه از سال ۹۸، اعتبارات راه‌های روستایی از منابع ملی به استانی تغییر یافت و این تغییر موجب کاهش تخصیص منابع به پروژه‌های راه روستایی شده است. به‌عنوان مثال، شهرستان کوهرنگ با ۳۲۷ کیلومتر راه خاکی، لردگان با ۱۲۰ کیلومتر و اردل با ۷۰ کیلومتر راه خاکی مواجه هستند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری افزود: در سال مالی ۱۴۰۳ تنها ۱۲۴ میلیارد تومان اعتبار تملک برای راه‌های روستایی استان تخصیص یافته است، در حالی که امروز برای هر کیلومتر راه روستایی بین ۷ تا ۸ میلیارد تومان اعتبار نیاز است. بنابراین، با این حجم از نیاز، قطعاً بودجه تخصیص‌یافته کفاف رفع مشکلات را نمی‌دهد.

خدابخشی تأکید کرد: با توجه به این شرایط، ضروری است که اعتبار ویژه‌ای برای توسعه، نگهداری و ایمن‌سازی راه‌های روستایی در نظر گرفته شود تا مشکلات زیرساختی در این بخش رفع گردد.

در پایان، خدابخشی با اشاره به وضعیت راه‌های روستایی در استان اظهار کرد: استان چهارمحال و بختیاری به‌واسطه موقعیت جغرافیایی و کوهستانی بودن، نیازمند توجه ویژه به بخش راهداری است.

خدابخشی در ادامه بیان کرد: سالانه بخشی از اعتبارات استانی صرف پرداخت حقوق نیروهای قراردادی طرح می‌شود که درخواست ما این است که این نیروها که قبلاً هم کد شناسه داشتند و پرداخت حقوق می‌شدند، از طریق جاری حقوقشان پرداخت شود و این اعتبارات که صرف حقوق نیروها می‌شود، صرف نگهداری و بهبود وضعیت راه‌ها گردد.