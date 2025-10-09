به گزارش خبرنگار مهر صفر صادقی‌پور شامگاه پنج شنبه در جلسه بررسی پروژه های عمرانی بخش توکهور و هشتبندی با مقامات محلی و مدیران پروژه‌های عمرانی استان، به چالش‌های اقتصادی و تحریمی کشور اشاره کرد و بر لزوم اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی با توجه به محدودیت‌های مالی تأکید کرد.

وی افزود: در شرایط فعلی، به دلیل تنگناهای مالی، دست ما در تخصیص اعتبار برای پروژه‌های مختلف باز نیست و باید تنها به پروژه‌هایی رسیدگی کنیم که بیشترین تأثیر را بر زندگی مردم دارند.

صادقی‌پور تأمین منابع آب را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های استان برشمرد و تصریح کرد: اولویت نخست ما در این مقطع حساس، تأمین منابع آبی است. در برخی از شهرستان‌ها با بحران جدی آب مواجه هستیم که نیازمند توجه ویژه و تخصیص سریع منابع است.

در ادامه، معاون عمرانی استانداری هرمزگان به وضعیت مدارس استان اشاره کرد و گفت: با وجود تلاش‌های چشمگیر در زمینه نوسازی مدارس و افتتاح ۵۳۵ کلاس درس در مهرماه، هنوز با چالش‌هایی نظیر فرسودگی مدارس و کمبود فضای آموزشی در مناطق روستایی مواجه هستیم. دولت در نظر دارد در چهار سال آینده با اجرای نهضت مدرسه‌سازی، به‌طور کامل از مدارس کانکسی و فرسوده خداحافظی کند.

وی همچنین به مشکلات حوزه بهداشت و درمان اشاره کرد و افزود: در حوزه بهداشت و درمان، دولت برنامه‌های مفصلی برای افزایش تعداد تخت‌های بیمارستانی و ارتقاء سطح خدمات بهداشتی در مناطق روستایی دارد. پروژه‌های جدید در این حوزه به‌ویژه در شهرستان‌های کمتر توسعه‌یافته در حال پیگیری است.

صادقی‌پور در بخشی از سخنان خود به روند کاهش جمعیت روستایی در کشور اشاره کرد و گفت: اگرچه کشور در سال‌های اخیر در بخش‌های مختلف عمرانی در مناطق روستایی پیشرفت‌های چشمگیری داشته، اما همچنان با چالش‌های زیادی روبه‌رو هستیم. کاهش شدید جمعیت روستایی نشان‌دهنده نیاز فوری به بهبود زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت زندگی در این مناطق است. در صورتی که نتوانیم به مشکلات روستاها رسیدگی کنیم، این روند ادامه خواهد داشت و باعث مهاجرت بیشتر ساکنان روستایی به شهرها می‌شود که خود چالش‌های جدیدی را ایجاد خواهد کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان با اشاره به اهمیت فراهم کردن زیرساخت‌های اساسی مانند جاده‌های آسفالته، مدارس و مراکز درمانی در روستاها افزود: توجه به این بخش‌ها نه تنها موجب کاهش مهاجرت به شهرها می‌شود بلکه به افزایش رضایت عمومی و ارتقای کیفیت زندگی در روستاها کمک خواهد کرد.

صادقی‌پور در پایان تأکید کرد: با وجود تمامی مشکلات، دولت مصمم است تا با تخصیص منابع محدود، اولویت‌ها را به‌درستی شناسایی کرده و گام‌های مؤثری در راستای بهبود شرایط زندگی مردم در مناطق مختلف استان بردارد.