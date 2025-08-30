به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دولت، فرماندار شهرستان بوشهر بعد از ظهر شنبه از طرحهای موفق اشتغالزایی بهزیستی این شهرستان بازدید کرد.
این طرحها با هدف حمایت از اقشار آسیبپذیر از جمله زنان سرپرست خانوار و افراد دارای معلولیت اجرا شده و بهعنوان نمونهای موفق از توانمندسازی و ایجاد فرصتهای برابر در جامعه معرفی میشوند.
فرماندار بوشهر در حاشیه این بازدید با اشاره به کارآفرینیهای ایجادشده، اظهار داشت: این مجموعهها با حمایت بهزیستی و فنی و حرفهای راهاندازی شدهاند و نشاندهنده عزم جدی دولت در مسیر توسعه اشتغال پایدار هستند.
محمد مظفری ادامه داد: رویکرد دولت وفاق ملی بر پشتیبانی از ایدههای خلاقانه، ارائه آموزشهای لازم و ایجاد خودباوری در میان جوانان است تا مسیر پیشرفت و اشتغال آنان هموار شود.
فرماندار بوشهر همچنین با تأکید بر نقشآفرینی اقشار مختلف جامعه در توسعه اقتصادی گفت: نمونههای مختلف کارآفرینی که در کنار آموزشگاههای فنی و حرفهای شکل گرفتهاند، مصداق بارزی از موفقیت طرحهای حمایتی دولت است.
مظفری با اشاره به دستاوردهای این طرحها خاطرنشان کرد: این اقدامات علاوه بر خودکفایی افراد، روحیه امید و مشارکت اجتماعی را تقویت میکند و باید بهعنوان الگوهای موفق به جامعه معرفی شوند.
