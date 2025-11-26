رزمایش اقتدار بسیج در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار بوشهر صبح چهارشنبه در رزمایش اقتدار بسیج در مصلی جمعه بوشهر، بسیج را سرمایهای راهبردی در امنیت، پیشرفت و انسجام اجتماعی دانست و نقش آن در حوادث و مأموریتهای مختلف ملی و منطقهای را بیبدیل توصیف کرد.
فرماندار بوشهر ضمن تبریک هفته بسیج، بیان داشت: بسیج امروز تنها یک نهاد مردمی نیست بلکه یک فرهنگ عمیق و یک ظرفیت چندوجهی است که در امنیت، اقدامات جهادی بحرانها و حتی حوزههای علمی و فناوری نقشی تعیینکننده ایفا میکند.
وی با اشاره به تأکید دولت چهاردهم بر همافزایی و وحدت ملی، بیان کرد: کارویژه مهم بسیج، ایجاد همدلی و تقویت سرمایه اجتماعی در میان اقشار مختلف مردم است و این رویکرد میتواند مسیر توسعه شهرستان بوشهر را مستحکمتر کند.
فرماندار بوشهر در پایان با تقدیر از تلاشهای بسیجیان گفت: پیشرفت، امنیت و اعتلای جمهوری اسلامی در گرو مشارکت مردم و حرکت در مسیر رهنمودهای مقام معظم رهبری است و بسیج بهعنوان ستون اصلی این مشارکت همواره نقشآفرین خواهد بود.
