به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وی این موضوع را در نامه ای به ساندار پیچای مدیر ارشد اجرایی گوگل نیز اعلام کرد.

در نامه ای که کمیسیون فدرال تجارت آمریکا منتشر کرده، آمده است: ادراک من از گزارش‌های اخیر این است که فیلترهای هرزنامه جی میل به‌طور مکرر پیام‌هایی را که از فرستندگان جمهوری‌خواه می‌آیند مسدود می‌کنند، اما پیام‌های مشابهی که از سوی دموکرات‌ها ارسال می‌شود را مسدود نمی‌کنند.

سخنگوی گوگل اعلام کرد فیلترهای اسپم جی میل به طور مساوی و بدون در نظر گرفتن دیدگاه سیاسی اعمال می شود. این شرکت پیش از این ادعاهای مشابه از سوی جمهوریخواهان و محافظه کاران را نیز انکار کرده بود.

همچنین سخنگوی این شرکت اعلام کرد نامه مذکور را بررسی و به‌طور «سازنده» در این خصوص وارد گفتگو خواهد شد. وی افزود:فیلترهای هرزنامه جی میل مجموعه‌ای از سیگنال‌های عینی را رصد می کند مانند این‌که آیا افراد یک ایمیل خاص را به‌عنوان هرزنامه علامت‌گذاری می‌کنند یا اگر یک آژانس تبلیغاتی خاص حجم زیادی ایمیل ارسال می‌کند که اغلب توسط افراد به‌عنوان هرزنامه علامت‌گذاری می‌شود یا خیر. این موضوع به‌طور یکسان برای تمام فرستندگان بدون توجه به ایدئولوژی سیاسی آنها اعمال می‌شود.

جمهوریخواهان از مدت ها قبل شرکت های بزرگ فناوری را به تبعیض و سرکوب دیدگاه های محافظه کارانه متهم کرده اند، حال آنکه این شرکت ها چنین ادعاهایی را قبول نمی کنند. بسیاری از شرکت های فناوری در ماه های اخیر سعی کرده اند روابط گرم تری با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ایجاد کنند.

در نامه رئیس کمیسیون فدرال تجارت به شرکت هشدار داده است که عدم رعایت قوانین FTC «می‌تواند منجر به تحقیقاتی از سوی کمیسیون فدرال تجارت و اقدامات اجرایی احتمالی شود.»