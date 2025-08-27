تجمع علیه اسرائیل دفتر رئیس مایکروسافت را تعطیل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان بی سی، کارمندان فعلی و سابق مایکروسافت عضو گروه «نه به آزور برای آپارتاید» داخل یکی از ساختمان های مایکروسافت در پردیس این شرکت واقع در ردموند، اعتراض خود را آغاز کردند و وارد دفتر برد اسمیت رئیس شرکت شدند. طبق بیانیه گروه، معترضان ابلاغیه دادگاه را در دفتر او تحویل دادند.

اسمیت در این باره به خبرنگاران گفت: هنگامیکه از آنها خواسته شد محل را ترک کنند، از انجام این کار سرباز زدند و به همین دلیل پلیس ردموند مجبور شد این افراد را از ساختمان بیرون ببرد.

به گفته اسمیت از این تعداد دو نفر از کارمندان فعلی شرکت بوده اند. هرچند شرکت مدعی است علیه کارمندانی که دیدگاه های خود را بیان می کنند، اقدام انتقام جویانه انجام نمی دهد، اما اسمیت ادعا کرد اگر آنها تهدیدی ایجاد کنند، اوضاع متفاوت خواهد بود. مایکروسافت مشغول بررسی است تا اقداماتی علیه کارمندانی که در این اعتراض شرکت کرده اند، انجام دهد یا خیر.

اعضای گروه مذکور پس از ورود به ساختمان ۳۴ مایکروسافت خواستار قطع روابط شرکت با رژیم صهیونیستی شدند.

جنبش «نه به آزور برای آپارتاید» امسال مجموعه‌ای از اعتراض‌ها را از جمله در کنفرانس توسعه‌دهندگان مایکروسافت بیلد و جشن پنجاهمین سالگرد شرکت مایکروسافت برگزار کرده است. به گزارش بلومبرگ در روز سه‌شنبه، با ادامه اعتراضات، یکی از مدیران مایکروسافت با اداره تحقیقات فدرال (FBI) تماس گرفته است.

هفته گذشته، جنبش «نه به آزور برای آپارتاید» در اطراف مایکروسافت دست به اعتراض زد که منجر به بازداشت ۲۰ نفر در یک روز شد. به گفته اسمیت از میان این افراد، ۱۶ نفر هرگز در مایکروسافت کار نکرده‌اند.

روزنامه گاردین اوایل این ماه گزارش داد ارتش رژیم صهیونیستی از ابر رایانشی آزور متعلق به مایکروسافت برای ذخیره تماس‌های تلفنی شهروندان فلسطینی‌ استفاده کرده است.

شرکت های بزرگ فناوری هم اکنون مشغول همکاری های بیشتر با آژانس های دفاعی هستند زیرا تقاضا برای فناوری های پیشرفته هوش مصنوعی بیشتر شده است. بسیاری از این فعالیت ها نیز جنجال برانگیز هستند اما از زمانیکه رژیم صهیونیستی حملات نظامی خود در غزه را بیشتر کرد، این چالش بدتر شده است.

سال گذشته، گوگل ۲۸ کارمند را پس از آن که برخی از آن‌ها به صورت غیرمجاز وارد تأسیسات شرکت شدند، اخراج کرد. برخی از کارمندان به دفتر توماس کوریان، مدیرعامل بخش ابری گوگل که قراردادی با رژیم صهیونیستی داشت، دسترسی پیدا کردند.