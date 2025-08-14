قابلیت چت موقت به هوش مصنوعی گوگل اضافه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فون آرنا، این به روز رسانی روش های بیشتری برای کنترل داده های کاربران در اختیار آنها قرار می دهد و همچنین تنظیمات شخصی سازی جدید، گزینه چت موقت و تغییراتی در کنترل حریم شخصی ارائه می کند.

قابلیت جدید «زمینه شخصی» (Personal context) به جمینای اجازه می دهد جزئیات کلیدی محاورات قدیمی کاربر را به یاد بیاورد. و از آنها برای ارائه پیشنهادهای مرتبط تر استفاده کند. با گذر زمان این روند سبب می شود محاورات طبیعی تر وشخصی تر شوند.

به عنوان مثال اگر کاربر درباره شخصیت های محبوب یک کتاب مصور حرف زده باشد، جمینای ایده هایی برای جشن تولد براساس آن ارائه می کند. این تنظیمات در مدل ۲.۵ پرو برای کشورهای منتخب به طور پیش فرض فعال شد. گوگل قصد دارد به زودی آن را در مدل ها و مناطق بیشتر گسترش دهد. کاربر می تواند در زمان دلخواه این قابلیت را در بخش «زمینه شخصی» در تنظیمات خاموش کند.

آپدیت چت موقت به کاربر امکان می دهد محاوره های یک باره ای را آغاز کند که روی نتایج گفتگوهای آتی وی تاثیری ندارد و در بخش Gemini Apps Activity ذخیره نمی شود. این چت ها به مدت ۷۲ ساعت ذخیره می شوند تا جمینای بتواند به هرگونه بازخوردی پاسخ داده و آن را پردازش کند، اما از آنها برای آموزش مدل های هوش مصنوعی گوگل استفاده نمی شود.

همچنین گوگل نام Gemini Apps Activity را به Keep Activity تغییر می دهد. هنگامیکه این قابلیت فعال است، یک نمونه از محتوای آپلودی آینده کاربر مانند فایل ها یا عکس ها برای بهبود سرویس های گوگل به کار می رود. اگر فرد تمایل داشته باشد، می تواند این قابلیت را خاموش کند یا از چت موقت استفاده کند.

یک قابلیت کنترل دیگر که اوایل ماه جاری میلادی به جمینای اضافه شده به کاربر این امکان را می‌دهد که انتخاب کند آیا بین صدا، تصویر و صفحه نمایش‌های به اشتراک گذاشته شده با جمینای برای بهبود خدمات استفاده شوند یا خیر. این گزینه به طور پیش‌فرض غیرفعال است، اما می‌توان آن را فعال کرد.