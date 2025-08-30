به گزارش خبرنگار مهر، سید خلیل منبتی ظهر شنبه در نشست خبری که در اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی این استان برگزار شد، به تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های مسکن اقشار کم‌درآمد و چالش‌های پیش‌روی این نهاد پرداخت.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت پروژه‌های مسکن اقشار کم‌درآمد، اظهار کرد: هدف اصلی بنیاد مسکن فراهم کردن مسکن برای اقشار کم‌درآمد است و برنامه‌ها و اقدامات ما به طور ویژه به این اقشار اختصاص دارد. در بسیاری از موارد، پروژه‌های مسکن به دلیل مشکلات مالی و تأخیر در تأمین منابع، با کندی پیش می‌روند.

وی ادامه داد: در طول سال‌ها، مسکن مهر و پروژه‌های مشابه به عنوان یکی از راه‌حل‌ها برای مسکن اقشار کم‌درآمد شناخته شدند، اما همچنان مشکلات مالی و کمبود منابع باعث شده که اجرای پروژه‌ها با چالش‌هایی مواجه شود.

منبتی تأکید کرد: با وجود مشکلات موجود، بنیاد مسکن در تلاش است تا با همکاری انجمن‌های خیریه و نهادهای مختلف، پروژه‌های مسکن را در سراسر استان اجرا کند. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که با آن مواجهیم، تأمین منابع مالی برای سرعت بخشیدن به پروژه‌ها است.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی همچنین به طرح مقاوم‌سازی مسکن روستایی در استان اشاره کرد و گفت: در خراسان رضوی، ۴۸۶ هزار واحد مسکونی روستایی وجود دارد که از این تعداد، ۱۷۵ هزار واحد از تسهیلات حمایتی برای احداث و مقاوم‌سازی بهره‌مند شده‌اند. مبلغ تسهیلات به ازای هر واحد ۴۰۰ میلیون تومان با کارمزد پنج درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله است. سهم استان از این طرح، ۱۵ هزار و ۵۰۰ فقره تسهیلات است.

وی به پروژه‌های مشترک با شهرداری‌ها نیز اشاره کرد و گفت: همکاری‌های ما با شهرداری‌ها در قالب قراردادهای مختلف در حال انجام است. یکی از نمونه‌های موفق این همکاری‌ها، اجرای ۶۰۰ واحد مسکن با شهرداری در برخی از مناطق است که به دلیل شرایط مالی، هنوز به طور کامل به نتیجه نرسیده است.

منبتی افزود: در سطح کشور نیز بنیاد مسکن در حال اجرای پروژه‌هایی برای اقشار کم‌درآمد است. سهمیه خراسان رضوی ۲۳۰۰ واحد مسکن است که تا کنون هزار و هشتاد و یک واحد از آنها وارد مرحله اجرایی شده‌اند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی در خصوص پروژه‌های مسکن شهری اظهار کرد: هر ساله بنیاد مسکن بین هزار تا ۱۵۰۰ واحد مسکونی در مناطق مختلف شهری احداث می‌کند که تأمین مالی آن از طریق درآمدهای داخلی بنیاد صورت می‌گیرد. در حال حاضر، ۳۳۰۰ واحد مسکونی در مناطق قاسم‌آباد، بلوار امام علی (ع) و الهیه در دست ساخت است.

وی با اشاره به خودکفایی مالی بنیاد مسکن، افزود: این بنیاد هیچ‌گونه کمک مالی برای هزینه‌های جاری دریافت نمی‌کند و حتی برخی از طلب‌های آن هنوز پرداخت نشده است.

منبتی به اهمیت هم‌افزایی نهادها و مردم در اجرای پروژه‌های مسکن اشاره کرد و اظهار کرد: اگر در سطح کشور همکاری‌های بیشتری از سوی نهادهای مختلف صورت گیرد، روند اجرای پروژه‌های مسکن برای اقشار کم‌درآمد بسیار سریع‌تر و مؤثرتر خواهد بود.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی با اشاره به مشکلات مالی و نیاز به حمایت‌های دولتی گفت: دولت باید در تأمین منابع مالی و کاهش هزینه‌ها برای بنیاد مسکن حمایت‌های بیشتری داشته باشد تا بتوانیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن مسکن مناسب را برای اقشار کم‌درآمد فراهم کنیم.

وی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه مسکن، به ویژه در روستاها، اظهار داشت: بر اساس آمار دقیق، نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر در روستاهای خراسان رضوی فاقد مسکن مناسب هستند. این بحران مسکن در روستاها باعث شده تا بسیاری از افراد به روش‌های غیررسمی، مانند ساخت خانه‌های موقتی یا زندگی در خانه‌های پدران خود، به مشکلات خود رسیدگی کنند.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی همچنین به مشکلات مربوط به ساخت و ساز در حاشیه شهر مشهد اشاره کرد و گفت: در حاشیه شهر مشهد نیز مشکلات بسیاری وجود دارد که برخی از این مشکلات به دلیل درگیری با معارضات زمین و مشکلات اداری است. بسیاری از ساکنان این مناطق با مسائلی مانند مشکلات زمین‌های کشاورزی یا نبود زیرساخت‌های مناسب دست و پنجه نرم می‌کنند.

وی در ادامه به دستاوردهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: با وجود مشکلات متعدد، بنیاد مسکن توانسته است در شرایط بحرانی، مانند زلزله سال گذشته در استان، با کمترین بروکراسی اداری، هزار واحد مسکونی را در مدت زمان کوتاهی به بهره‌برداری برساند. این پروژه‌ها با استفاده از امکانات موجود آغاز شد و توانستیم در کمترین زمان ممکن به نیازهای مردم پاسخ دهیم.

منبتی ابراز کرد: بنیاد مسکن در تلاش است تا با رفع مشکلات اداری و بروکراسی، روند ساخت و ساز را تسهیل کند و برای حل بحران مسکن در استان، به ویژه در مناطق روستایی و حاشیه‌ای، اقدامات بیشتری انجام دهد.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی همچنین به برنامه‌های آینده بنیاد مسکن در راستای نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: در سال‌های آینده، هدف ما این است که بتوانیم با برنامه‌ریزی صحیح، مشکلات مسکن را در سطح گسترده‌تری حل کنیم.

وی افزود: بنیاد مسکن در سال‌های آینده امیدوار است که با کاهش مشکلات اجرایی و افزایش همکاری‌های بین‌دستگاهی، شرایط بهتری را برای ساخت و تحویل مسکن به افراد نیازمند فراهم کند.