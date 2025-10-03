احداث ۴۰۵۲ واحد مسکونی در شهر مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید خلیل منبتی ضمن تاکید بر حمایت از اقشار کم‌درآمد در پروژه ۴۰۵۲ واحدی مشهد، که با مشارکت شهرداری‌ مشهد و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کلید خورده است، اظهار کرد: بنیاد مسکن برند ساخت مسکن برای محرومان است.

وی این طرح را افتخاری برای خدمت به اقشار کم‌درآمد دانست و بر نقش بنیاد مسکن در اجرای سریع و تخصصی پروژه‌های عمرانی و مسکن تأکید کرد.

مدیرکل بنیاد مسکن و انقلاب اسلامی خراسان رضوی با اشاره به مأموریت اصلی بنیاد مسکن بیان کرد: برند اصلی بنیاد مسکن همواره ساخت مسکن برای اقشار کم‌درآمد بوده و خوشحالیم که در این پروژه بزرگ نیز همین هدف دنبال می‌شود.

وی افزود: بنیاد مسکن نهادی چابک و توانمند است که در بسیاری از بحران‌ها همچون زلزله و سیل ظرف ۴۸ ساعت وارد عمل شده و نمونه‌های موفقی از خدمات خود را به مردم ارائه کرده است.

منبتی با قدردانی از همراهی شهردار و معاونت‌های مختلف شهرداری مشهد، گفت: نزدیک به شش ماه زمان صرف شد تا قرارداد این پروژه سنگین نهایی و ابلاغ شود. این اقدام راه را برای مشارکت‌های گسترده‌تر با سایر دستگاه‌ها باز کرده است.

مدیرکل بنیاد مسکن و انقلاب اسلامی خراسان رضوی ادامه داد: در کنار این قرارداد، تفاهم‌نامه‌ای به ارزش حدود ۱۲ همت با شهرداری مشهد منعقد شد که پروژه ۴۰۵۲ واحدی بخشی از آن است.

وی تأکید کرد: کلنگ‌زنی به معنای آغاز فوری عملیات عمرانی نیست. ابتدا باید کارگاه تجهیز شود، نقشه‌های معماری، سازه و تأسیسات آماده شود و آماده‌سازی زمین صورت گیرد. این فرآیند زمان‌بر است و دست‌کم نه ماه برای تکمیل مراحل اولیه در نظر گرفته‌ایم.

منبتی افزود: سرمایه‌گذاری در این پروژه حدود ۹ هزار میلیارد تومان است که سهم شهرداری از این سرمایه‌گذاری ۱۸ درصد و سهم بنیاد مسکن ۸۲ درصد است؛ این همکاری پس از انعقاد تفاهم‌نامه در پایان سال ۱۴۰۳ به ثمر نشست و امروز با آغاز عملیات اجرایی، گامی بزرگ در جهت تأمین سرپناه برای محرومان برداشته می‌شود و اجرای کامل پروژه نیز با توجه به ابعاد آن حدود چهار و نیم تا پنج سال زمان خواهد برد.

مدیرکل بنیاد مسکن وانقلاب اسلامی خراسان رضوی با بیان اینکه تلاش خواهد شد کارهای کارگری از نیروهای همان منطقه استفاده شود، اظهار کرد: هدف ما این است که منابع مالی پروژه به مردم همان محدوده برسد و اشتغال محلی ایجاد شود.