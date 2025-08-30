عامل تصادف عمدی با ۳ عابر پیاده در نوشهر دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عبدالله پور عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در این خصوص اظهار کرد: در پی وصول گزارش از سوی پاسگاه انتظامی منطقه سی سنگان مبنی بر برخورد عمدی یک دستگاه خودروی پراید با سه خانم و ایراد جرح عمدی و اخلال در نظم و آسایش عمومی، متهم با صدور دستور قضائی دستگیر و به دادسرا معرفی شد.

دادستان نوشهر افزود: مشارالیه پس از تفهیم اتهام و صدور قرار وثیقه تا مشخص شدن وضعیت مجروحان به زندان نوشهر اعزام شد.

عبدالله پور با بیان اینکه دستورات قضائی لازم در راستای تحقیقات تکمیلی از سوی بازپرس پرونده به پلیس آگاهی صادر شده است، خاطرنشان کرد: در گزارش تکمیلی پلیس، یکی از مجروحان وفات یافته و مجروح دیگر در وضعیت کما قرار دارد.

دادستان نوشهر تاکید کرد: دستورات قضائی از سوی بازپرس پرونده به زندان شهرستان با تغییر عنوان اتهامی به قتل عمدی و تشدید قرار تأمین به بازداشت موقت صادر شده است.

عبدالله پور افزود: تحقیقات تکمیلی در خصوص کشف زوایای دیگر پرونده و شناسایی مرتبطین احتمالی ادامه دارد.