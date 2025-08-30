پیشگیری از تغییر کاربری ۱۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی ظهر امروز شنبه در دومین جلسه شورای حفاظت از حقوق بیتالمال در امور اراضی ملی، از پیشگیری از تغییر کاربری ۱۰۰ هزار و ۸۶۶ هکتار اراضی کشاورزی در سال جاری خبر داد.
وی این موفقیت را نتیجه پیگیریهای مستمر این شورا، نظارت میدانی یگان حفاظت جهاد کشاورزی و اقدامات پیشگیرانه دستگاه قضائی عنوان کرد.
دهقانی با اشاره به تثبیت مالکیت ۱۰۰ درصدی پنج میلیون هکتار اراضی ملی و ۸۷ درصدی (حدود یک میلیون و ۱۴۹ هزار هکتار) از یک میلیون و ۳۱۱ هزار هکتار اراضی کشاورزی استان، اظهار کرد: حدنگاری اراضی، ابزار کلیدی در پیشگیری از تعرض، تصرف و اختلافات ملکی است که به کاهش ورودی پروندههای قضائی نیز کمک کرده است.
وی افزود: این حجم از اراضی کشاورزی حدنگاریشده، معادل مساحت اراضی چندین استان است.
رئیس کل دادگستری خوزستان بر ضرورت نظارت مستمر مدیران شهرستانی بر حوزههای کاری و حفاظت از انفال و بیتالمال تأکید کرد و گفت: مدیریت صحیح مستلزم نظارت بهموقع و امانتداری از داراییهای عمومی است.
وی همچنین اجرای احکام قطعی را غیرقابلچانهزنی دانست و از دادستانها و مدیران جهاد کشاورزی خواست با همکاری شورای تأمین شهرستانها، با جدیت در راستای حفظ حقوق دولت و مردم اقدام کنند.
دهقانی با قدردانی از تلاشهای شورای حفاظت از بیتالمال، اعلام کرد: از ابتدای سال جاری، ۹۰۰ فقره ساختوساز غیرمجاز قلعوقمع شده و ۱۳ هکتار از اراضی تغییر کاربریشده به حالت اولیه بازگشته است. همچنین، ۸۰ حلقه چاه غیرمجاز مسدود، ۶۸ کنتور هوشمند نصب و ۳۲ هکتار از اراضی حریم سواحل و رودخانهها آزادسازی شده است.
وی افزود: در این مدت، یک هزار و ۸۹۹ هکتار اراضی ملی به ارزش ۱۸ هزار میلیارد ریال به دولت بازگردانده شد.
نظر شما