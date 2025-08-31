برگزاری دوره تخصصی مجریان نظارت برتغییر کاربری و واگذاری اراضی درگیلان

سهیل توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دوره تخصصی مجریان نظارت بر طرح‌های تغییر کاربری و واگذاری اراضی برای مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی استان برگزار شد.

وی افزود: در این دوره بیش از ۱۱۰ کارشناس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی گیلان حضور داشتند.

توکلی با اشاره به تفاهم‌نامه فی مابین سازمان امور اراضی کشور و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، گفت: این دوره با هدف برون‌سپاری وظایف اجرایی به متخصصان کشاورزی و توانمندسازی آنان برگزار شد. پس از برگزاری دوره، آزمون کتبی توان‌سنجی حقوقی از شرکت‌کنندگان گرفته شد.

وی ادامه داد: هدف ما تسهیل امور متقاضیان، توسعه توان اجرایی و حفاظت از اراضی کشاورزی و ملی است و پس از ارزشیابی، احکام قانونی ناظر برای کارشناسان منتخب صادر خواهد شد.

مدیر امور اراضی گیلان با تاکید بر اینکه ثبت درخواست متقاضیان در سامانه‌های مرتبط از جمله درگاه ملی مجوزها و سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، به مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی مستقر در دهستان‌ها واگذار می‌شود، افزود: این مراکز در فرآیند تامین مستندات کمیسیون‌های ماده ۲، ۲۱ و هیئت واگذاری ۷ نفره و رسیدگی به کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها نقش دارند.