به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی‌زاده عصر در تشریح عملکرد شش‌ماهه مرکز مدیریت پسماند جزیره گفت: طی نیمه نخست امسال، هزار و ۹۲۹ تن پسماند در این مرکز جمع‌آوری، پردازش و بخشی از آن به محصولاتی با ارزش افزوده تبدیل شده است.

مدیر عملیات عمومی خارگ اظهار داشت: از کل پسماند ورودی در این بازه زمانی، ۳۹۴ تن کمپوست تولید شده است. این حجم از تولید، علاوه بر کاهش وابستگی به کودهای شیمیایی، توانسته سهم قابل توجهی از زباله‌های شهری را به چرخه کشاورزی بازگرداند.

وی افزود: ویژگی متمایز این مرکز آن است که تنها یک واحد بازیافت نیست؛ بلکه از مرحله جمع‌آوری روزانه پسماندهای خانگی، صنعتی و خدماتی تا جداسازی و پردازش نهایی را مدیریت می‌کند. این مدل یکپارچه مانع از رهاسازی زباله در سطح جزیره شده و امکان ردیابی و پایش کل چرخه را در اختیار متولیان قرار داده است.

مدیر عملیات عمومی خارگ خاطرنشان کرد: مدیریت علمی پسماند علاوه بر مهار آلودگی‌های ناشی از دفن سنتی، منجر به کاهش گازهای گلخانه‌ای، بهبود وضعیت خاک و ارتقای کیفیت زیست‌بوم محلی شده است. استفاده از کمپوست در فضای سبز خارگ، به‌عنوان جایگزینی پایدار برای کودهای شیمیایی، زمینه‌ای برای تولید محصول سالم‌تر و افزایش بهره‌وری منابع طبیعی فراهم کرده است.

دشتی‌زاده تأکید کرد: برنامه‌ریزی برای ارتقای ظرفیت فنی مرکز، توسعه خطوط تفکیک مبدأ و آموزش شهروندان، از محورهای اصلی در نیمه دوم سال خواهد بود.

به گفته وی، نگاه امروز به مدیریت پسماند صرفاً حذف زباله نیست، بلکه ایجاد ارزش افزوده، صرفه‌جویی در هزینه‌های شهری و تبدیل تهدید زیست‌محیطی به فرصت توسعه‌ای است.