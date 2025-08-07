نوسازی ناوگان مدیریت عملیات عمومی خارگ

محمدرضا دشتیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای ارتقا سطح خدماترسانی و بهبود فرآیندهای اجرایی، ناوگان مدیریت عملیات عمومی خارگ نوسازی و تجهیز شد.
وی افزود: در این طرح، ماشینآلات و تجهیزات جدیدی شامل دو دستگاه خاور مکانیزه جمعآوری زباله، دو دستگاه تراکتور، یک دستگاه لودر، دو دستگاه خاور روباز ۸.۵ تن، یک دستگاه ماشین جاروب خیابانی، یک دستگاه نیسان مجهز به تجهیزات شستوشوی مخازن و کارواش و همچنین یک دستگاه مینیبوس به ناوگان این مدیریت افزوده شده است.
دشتیزاده با اشاره به نقش واحد مدیریت پسماند در زیرمجموعه این مدیریت تصریح کرد: مرکز مدیریت بازیافت و پردازش پسماندهای شهری جزیره خارگ وظیفه جمعآوری، تفکیک و انتقال پسماند، مدیریت دفن اصولی زبالهها و همچنین تولید کود کمپوست را بر عهده دارد و با این نوسازی، شاهد افزایش چشمگیر بهرهوری و سرعت در ارائه خدمات خواهیم بود.
وی تاکید کرد: نوسازی ناوگان با اعتباری بالغ بر ۴۵۰ میلیارد ریال صورت گرفته و گام مهمی در جهت بهبود شرایط عملیاتی و ارتقا شاخصهای زیستمحیطی جزیره خارگ بهشمار میرود.
مدیر عملیات عمومی خارگ در پایان خاطرنشان کرد: ارتقا سطح تجهیزات و امکانات، بخشی از برنامههای راهبردی ما برای توسعه زیرساختهای جزیره و افزایش رضایتمندی شهروندان است
نظر شما